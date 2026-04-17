Une bonne litière de miscanthus pour des poulets en forme

Pour limiter les lésions des coussinets des pattes de ses poulets, David Romeur utilise depuis toujours une litière de miscanthus. « Il suffit de 1,5 à 2 cm pour une bonne litière. Les animaux grattent le sol et l’aèrent, il ne sert à rien d’en ajouter plus, sous peine de voir se former des croûtes », explique l’aviculteur de Loperhet (29).

Il suffit de 1,5 à 2 cm de miscanthus pour une bonne litière

Installé il y a 5 ans, il a repris l’élevage familial et rénové les 2 poulaillers de 1 500 m2 chacun datant de 1991 et de 1994. Les sols ont été bétonnés, des fenêtres ont été ajoutées, ainsi que des perchoirs. D’une production de poulet export, il est passé à du poulet lourd. Quand l’élevage de ses parents était en terre battue, ces derniers démarraient par une litière de paille broyée, complétée ensuite par du miscanthus. Le fait de construire une dalle a permis de réduire le coût de la litière et d’améliorer le bien-être.

Ce miscanthus est produit sur la ferme, planté par ses parents il y a 17 ans. Les plantes poussent toujours, « les rendements sont même les meilleurs maintenant ». De 6 ha, l’exploitation a depuis implanté 3 ha de plus de cette graminée aux propriétés absorbantes.

David Romeur produit du miscanthus sur des parcelles à proximité du littoral.

Granulés de paille à 15 jours

Concrètement, au démarrage de chaque lot, une fine couche de miscanthus broyé est étalée à l’aide d’un petit épandeur. Après 15 jours, « j’ajoute une tonne de granulés de paille ». Le lot de poulets lourds termine ensuite son élevage sur cette litière. Et les résultats sont là : « Je passe toujours sous les 9 % de pododermatite, certains lots sont seulement à 2 ou 3 % ».

Lors des travaux de rénovation et plus particulièrement après avoir coulé les dalles, le Finistérien attire l’attention sur la conduite de l’élevage. « Le béton relargue de l’humidité, il faut davantage d’épaisseur de miscanthus. Aussi dans les premiers mois, j’apportais 2 tonnes de granulés au lieu d’une aujourd’hui ». Pendant les mois d’hiver, les granulés de paille sont apportés au bout de 12 jours, car l’ambiance devient plus humide. « Les poulets vont plus facilement s’alimenter quand les pattes sont propres et sans brûlures ». Concernant la vaccination de ses poulets lourds, David Romeur introduit un vaccin contre la maladie de Gumboro dans l’eau de boisson à l’âge de 15 jours.

Fanch Paranthoën

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