Vie de coopérative : Une appli pour réserver le matériel

« Au départ, la réservation du matériel par appli a été un peu compliquée », indique Olivier Mahé, président de la Cuma La Laissez Dire, une coopérative sans chauffeurs. Les 57 adhérents ont mis deux à trois ans à prendre le pli. « Il y avait quelques rebelles, qui ne voulaient pas en entendre parler. Il ne faut pas les bousculer. Aujourd’hui, personne ne s’en passerait ».

Les agriculteurs réalisent souvent leurs chantiers à plusieurs

Les avantages sont multiples à en croire le président : « L’adhérent peut réserver à toute heure, y compris tard en soirée. Les responsables des matériels ne sont plus dérangés aux heures de midi, par de nombreux appels téléphoniques, qui pouvaient décourager certains ». L’ensemble du parc est réservable en ligne et le planning est accessible à tous. « L’adhérent qui a réservé peut contacter directement celui qui précède pour savoir où il en est dans ses travaux ou celui qui suit s’il libère l’outil plus tôt que prévu ». Le système requiert une bonne couverture de réseau. « En cas de problème ponctuel, l’adhérent peut toujours me contacter pour que je réserve pour lui. »

L’adhésion de jeunes compense les départs en retraite

La Cuma aux trois tracteurs de 150 cv, de même marque, et à la quarantaine de matériels différents (70 outils au total) fonctionne sans chauffeurs. « Nous n’avons pas cette demande. Dans le secteur, les agriculteurs ont l’habitude de s’entraider. Ils réalisent souvent leurs chantiers à plusieurs. Il y a aussi des Gaec à plusieurs associés ». Les responsables s’attachent à proposer du matériel performant et en bon état. « Ce qui vieillit coûte cher. Nous renouvelons nos tracteurs tous les trois ans, le télescopique tous les quatre ans et les autres outils, généralement tous les cinq ans ». Le cumiste l’assure : « On a récupéré des adhérents parce qu’on a des semoirs à maïs performants ». Les investissements sont discutés au sein du bureau. « Nous venons de refuser l’achat d’une caméra, souhaitée par un adhérent, pour équiper une bineuse. L’équipement et l’adaptation montaient à 25 000 € et les autres utilisateurs n’en voyaient pas l’intérêt ». Il se réjouit de l’adhésion d’un ou deux jeunes agriculteurs, en moyenne, chaque année, qui permettent de compenser les départs en retraite. « Dernièrement, un jeune m’a contacté ; il voulait adhérer pour le tracteur et le semoir à maïs. Je lui ai proposé de venir faire le tour du parc ; il a finalement ajouté la remorque, le canadien et l’épandeur à fumier ».

19 € de l’heure de tracteur

Les échanges avec d’autres Cuma bénéficient à l’ensemble des adhérents. « Nous avions le même problème que la Cuma voisine de Noyal-Muzillac : une baisse des heures de télescopique. Nous avons donc décidé d’investir, de notre côté, et de faire bénéficier leurs adhérents de notre matériel ». Le prix reste ainsi attractif, à 35 € de l’heure, hors carburant. Pour les tracteurs, il est de 19 € de l’heure.

Matériels suivis à la trace

Tous les outils sont équipés d’un compteur (sur la prise de force, les roues, les cardans, les moyeux ou les compresseurs) et d’un carnet de note. « Cela évite les problèmes et cela aide à avoir un tarif horaire raisonnable ». Seule la bétaillère fait exception.

La coopérative possède un hangar depuis 25 ans qui permet d’abriter le matériel le plus sensible, mais pas d’atelier de mécanique. La maintenance peut se faire par les adhérents, en petits groupes, ou au garage de Limerzel, tout proche. « En cas de casse, l’adhérent dépose directement l’outil au garage et prévient le responsable ». Un recours extérieur qui coûte, en gros, le prix d’un salarié, à l’année.

Bernard Laurent