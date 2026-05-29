Un programme riche et innovant

Les organisateurs ont vu les choses en grand : quatre ateliers techniques, une trentaine démonstrations en continu et animations tout au long de la journée. Alors quels seront les thèmes phares de cette édition ?

• Un atelier dédié au sol : une fosse pédologique sera creusée pour révéler les impacts concrets de différents outils de travail du sol. Une occasion unique d’observer, de comparer et de discuter des pratiques qui préservent la structure et la fertilité des terres, tout en optimisant les rendements.

• L’atelier fertilisation mettra en lumière des témoignages d’agriculteurs membres de cuma, déjà équipés de matériels performants pour valoriser les engrais organiques issus des élevages. Des exemples concrets d’organisations en dissociation des tâches (épandage et transport) seront présentés, illustrant comment mutualiser les moyens pour une gestion plus efficace et durable des intrants.

• L’atelier couverts végétaux : une fosse pédologique y sera également aménagée, permettant de visualiser l’impact de différents mélanges de couverts, ainsi que l’efficacité des outils de destruction ou de semis simplifiés. L’occasion de découvrir des solutions adaptées à chaque contexte, pour concilier productivité et respect des sols.

• L’atelier désherbage durable :

la gestion durable des adventices repose sur trois éléments clés : identifier précisément les adventices à gérer, mettre en place des pratiques agronomiques pour réduire leur pression, et adopter des stratégies de désherbage efficaces en culture et en interculture.