Se mettre dans la tÃªte des cochons

Observer les animaux. Les observer vraiment. Pour CÃ©line Tallet, chercheuse Ã lâ€™Inrae de Saint-Gilles (35), câ€™est lÃ que commence lâ€™Ã©levage de demain. Car derriÃ¨re chaque posture, chaque cri ou chaque interaction se cache une information prÃ©cieuse : lâ€™Ã©tat de bien-Ãªtre, la santÃ© ou le stress de lâ€™animal.

Une Ã©vidence ? Pas tant que cela

Â« On sâ€™intÃ©resse au comportement des animaux dâ€™Ã©levage seulement depuis les annÃ©es 1980 Â», cadre la chercheuse spÃ©cialiste du porc. Les premiers travaux ont notamment portÃ© sur la reproduction des truies : posture du bassin, rÃ©actions au contact du verrat, mouvements des oreillesâ€¦ Autant dâ€™indices permettant de dÃ©tecter les chaleurs. Â« Le comportement est un outil formidable pour comprendre ce que vit lâ€™animal. Â»

Un animal qui change de comportement envoie souvent un signal

Aujourdâ€™hui, cette approche dÃ©passe largement la reproduction. Dans un Ã©levage, un animal qui change de comportement envoie souvent un signal. Un porc isolÃ© dans un coin, des interactions plus agressives dans un lot : autant dâ€™alertes possibles. Â« Le comportement peut Ãªtre un indicateur trÃ¨s prÃ©coce de problÃ¨me de santÃ© ou de mal-Ãªtre Â», souligne CÃ©line Tallet.

Lâ€™environnement joue ici un rÃ´le clÃ©. LumiÃ¨re, bruit, odeurs, organisation des groupes ou prÃ©sence dâ€™objets manipulables peuvent modifier profondÃ©ment les attitudes des animaux. Les cochons, par exemple, sont particuliÃ¨rement sensibles aux odeurs et aux sons. Leur vision est limitÃ©e : ils distinguent surtout ce qui se trouve Ã moins dâ€™un mÃ¨tre ou deux dâ€™eux. En revanche, leur odorat est extrÃªmement dÃ©veloppÃ©. Â« Ils disposent de beaucoup plus de rÃ©cepteurs olfactifs que nous. Les odeurs font partie de leur univers quotidien. Â»

Des animaux sociauxâ€¦ comme nous

Les recherches menÃ©es Ã lâ€™Inrae montrent aussi Ã quel point les animaux dâ€™Ã©levage ont une vie sociale structurÃ©e. Les porcs vivent en groupes, mais au sein de ces groupes se crÃ©ent souvent des affinitÃ©s. Dans les grands lots, les animaux peuvent mÃªme former de petits sous-groupes.

Les recherches menÃ©es Ã lâ€™Inrae montrent Ã quel point les animaux dâ€™Ã©levage ont une vie sociale structurÃ©e.

Chez les porcelets, certaines pratiques commencent dâ€™ailleurs Ã Ã©voluer, tenant compte de fait de cette sociabilitÃ©. Permettre Ã plusieurs portÃ©es de se rencontrer avant le sevrage, par exemple, facilite ensuite la vie en groupe. Les animaux se connaissent dÃ©jÃ : les bagarres diminuent et le stress aussi.

Le jeu participe aussi Ã cet apprentissage de vie de groupe. Chez les jeunes animaux, jouer permet dâ€™apprendre Ã gÃ©rer les interactions sociales et les conflits futurs. Un comportement qui peut paraÃ®tre anodin, mais qui participe en rÃ©alitÃ© Ã lâ€™Ã©quilibre du groupe.

Un environnement qui occupe les animaux

Autre levier simple pour amÃ©liorer le bien-Ãªtre : lâ€™environnement. Les cochons aiment manipuler, fouiller, mÃ¢chonner. Dans des bÃ¢timents oÃ¹ lâ€™espace est limitÃ©, proposer des objets manipulables â€“ cordes, toile de jute ou matÃ©riaux destructibles â€“ permet, on le sait, de rÃ©duire certains comportements problÃ©matiques comme la caudophagie. Â« Lâ€™important est que les animaux puissent explorer et manipuler des objets. Cela occupe leur curiositÃ© naturelle Â», souligne CÃ©line Tallet.

Les animaux parlentâ€¦ Ã leur maniÃ¨re

Une autre particularitÃ© des cochons fascine la chercheuse : leurs vocalisations. Contrairement Ã beaucoup dâ€™animaux dâ€™Ã©levage, ils disposent dâ€™un rÃ©pertoire sonore trÃ¨s riche : grognements, cris, couinements ou aboiements selon les situations. Â« Les cochons parlent beaucoup. Et leurs sons reflÃ¨tent leurs Ã©motions. Â»

En analysant la frÃ©quence et la structure de ces vocalisations, les chercheurs peuvent identifier des Ã©motions positives ou nÃ©gatives. Ã€ terme, ces travaux pourraient dÃ©boucher sur des outils capables dâ€™alerter lâ€™Ã©leveur lorsquâ€™un lot dâ€™animaux manifeste un stress inhabituel. Dans certains Ã©levages, lâ€™oreille de lâ€™Ã©leveur reste dÃ©jÃ un indicateur prÃ©cieux. Certains reconnaissent par exemple, au cri dâ€™un porc, quâ€™un Ã©pisode de caudophagie est en train de dÃ©marrer dans la salle. Lâ€™objectif nâ€™est pas de remplacer lâ€™Ã©leveur, mais de lâ€™aider. Â« La technologie peut servir Ã attirer lâ€™attention sur un problÃ¨me. Mais lâ€™expertise de lâ€™Ã©leveur reste essentielle. Â»

Quand lâ€™Ã©levage sâ€™adapte Ã lâ€™animal

Cette approche comportementale marque un changement de regard. Pendant longtemps, lâ€™Ã©levage a surtout cherchÃ© Ã adapter lâ€™animal au systÃ¨me de production. Lâ€™Ã©thologie propose lâ€™inverse : partir des besoins naturels de lâ€™animal pour concevoir les pratiques dâ€™Ã©levage. Cela peut passer par de grandes Ã©volutions â€“ comme les maternitÃ©s libertÃ© en plein essor â€“ mais aussi par des ajustements simples : mieux organiser les groupes, enrichir lâ€™environnement ou permettre davantage dâ€™interactions sociales. Parfois, ces solutions ne coÃ»tent presque rien. Â« Certaines amÃ©liorations viennent simplement de lâ€™observation et de la comprÃ©hension du comportement. Â»

Capteurs, intelligence artificielle, analyse des sons ou des postures : les outils scientifiques progressent rapidement. Mais lâ€™Ã©thologie reste avant tout une science dâ€™observation.

Didier Le Du

Copains comme cochons

Dans les grands lots, les cochons ne vivent pas tous ensemble de maniÃ¨re uniforme. Les chercheurs observent souvent la formation de petits sous-groupes : certains animaux mangent, dorment ou se dÃ©placent ensemble.Dans ces situations, de simples amÃ©nagements peuvent amÃ©liorer la vie du groupe. Dans les grandes cases, de petites cloisons ou des zones de refuge permettent par exemple aux animaux dominÃ©s de sâ€™Ã©carter des plus dominants, limitant ainsi les tensions.

Les Ã©motions passent aussi par les oreilles