La productivité n’est pas le productivisme. La première relève de l’efficacité économique, le second d’une logique idéologique souvent synonyme d’excès. La nuance mérite d’être rappelée au moment où certains opposent encore agriculture biologique et agriculture conventionnelle comme deux modèles irréconciliables.

Le 12 mai, à Bain-sur-Oust (35), la ministre de l’Agriculture a justement rappelé qu’aucune agriculture ne peut durablement vivre sans performance économique. Bio ou conventionnelle, une exploitation doit produire, dégager un revenu et assurer sa pérennité. Autrement dit, la viabilité ne peut reposer uniquement sur les aides publiques. Un discours qui fait écho en Bretagne.

Comment produire suffisamment sans épuiser les ressources

Car la productivité n’est pas un gros mot. Elle mesure la capacité à produire efficacement. Ce qui différencie les modèles agricoles n’est pas tant l’objectif que la manière d’y parvenir.

L’agriculture conventionnelle a construit sa puissance productive sur l’intensification technique : mécanisation, génétique, engrais minéraux ou protection phytosanitaire. Cette stratégie a permis des gains considérables de rendement et une sécurisation alimentaire sans précédent. Mais elle dépend fortement d’intrants extérieurs.

L’agriculture biologique suit une autre voie. Elle cherche davantage à valoriser les mécanismes naturels : fertilité des sols, biodiversité, autonomie des systèmes. Le bio mise moins sur la correction chimique des limites du milieu que sur le fonctionnement global de l’écosystème agricole.

Derrière le débat sémantique entre productivité et productivisme, entre bio et conventionnel, se cache finalement une question centrale : comment produire suffisamment sans épuiser les ressources qui rendent cette production possible ? C’est probablement sur ce terrain que se jouera l’agriculture des prochaines décennies.