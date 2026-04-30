Les multiples facettes de l’énergie

Face à la hausse des coûts et aux enjeux climatiques, l’énergie est devenue un levier stratégique pour les exploitations agricoles.

Production photovoltaïque, méthanisation, intégration grandissante des cultures à vocation énergétique dans les rotations, stockage d’électricité grâce à des batteries ou encore nouvelles solutions de carburants : les fermes bretonnes multiplient les pistes pour gagner en autonomie. Réduire la facture, sécuriser les systèmes et diversifier les revenus sont désormais au cœur des décisions.