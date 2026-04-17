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Journal Paysan Breton / Élevage / Vache laitière / Repenser les circulations pour améliorer la biosécurité

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2026 04 17 distrivert mb

Dossier technique

Repenser les circulations pour améliorer la biosécurité

Parking identifié, circuit dédié aux intervenants extérieurs, séparation entre espaces privés et bâtiments d’élevage… Une meilleure organisation des déplacements sur la ferme peut contribuer à limiter les contaminations.

Lecture : 2 min.
parking devant une stabulation - Illustration Repenser les circulations pour améliorer la biosécurité
Le GIE Élevages de Bretagne recommande de délimiter un parking au sein de la ferme. | © ChatGPT

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