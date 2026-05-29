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Journal Paysan Breton / Dossiers / Méca’Innov 2026, à Trégueux

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Dossier technique

Méca’Innov 2026, à Trégueux

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P1050750.jpg - Illustration Méca’Innov 2026, à Trégueux
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Jeudi 4 juin, Trégueux (22) accueillera l’édition 2026 du Méca’Innov, l’événement phare des Cuma de l’Ouest. « Une occasion unique pour échanger, innover et se préparer ensemble aux défis de demain », annoncent les organisateurs.

Le site choisi, une parcelle de 6 hectares dédiée au maraîchage, bénéficie d’un accès pratique depuis la RN12. Il servira de support aux démonstrations et ateliers, rue du Petit Bois. Et il accueillera les nombreux visiteurs attendus ainsi que les 40 marques présentes pour ce rendez-vous.

Accès gratuit et ouvert à tous les agriculteurs et agricultrices de 9 h 30 à 17 h 30.

Sur place, restauration rapide et buvettes, organisées par les JA22.

Téléchargez le plan en cliquant ici

Consultez le site de Méca’Innov en cliquant ici

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