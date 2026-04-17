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Journal Paysan Breton / Département / Morbihan / Une eau pas toujours d’assez bonne qualité

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2026 04 17 distrivert mb

Dossier technique

Une eau pas toujours d’assez bonne qualité

Une mauvaise qualité de l’eau peut avoir des conséquences négatives sur la santé des porcs. Une étude récente fait le lien entre cette qualité et les performances économiques.

Lecture : 2 min.
un abreuvoir avec 2 porcelets dans une case d'un bâtiment d'élevage - Illustration Une eau pas toujours d’assez bonne qualité
13 % des élevages ont un traitement bactériologique et physico-chimique.

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