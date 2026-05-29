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Journal Paysan Breton / Politique agricole / Edito / Ô ciel !

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Ô ciel !

Lecture : 1 min.
edito nouveau.png - Illustration Ô ciel !
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Il y a encore peu, cela aurait fait la une des journaux. La vague de chaleur qui s’est abattue le week-end dernier sur la France a beau avoir pulvérisé plusieurs centaines de records, c’est la résignation qui domine. Paradoxe : les 14 jours à 25,5 °C de 1976 ont laissé une empreinte bien plus forte que ne laisseront les 35 °C du début de semaine.

« Dans 50 ans, nous serons toastés, rôtis et grillés », alertait en 2017 Christine Lagarde, alors à la tête du FMI. Des mots forts pour décrire une réalité climatique. Avec cependant une erreur de calendrier : ce n’est pas dans 50 ans que se profile ce monde terrifiant en devenir. Et la Bretagne ne sera pas épargnée. Tout cela a été décrit, démontré, modélisé par la science comme le savent ceux qui font confiance à cette expertise. Et le phénomène ne fera que s’amplifier. Comme l’a répété dans nos colonnes le climatologue breton, Jean Jouzel, +1,5 °C à l’échelle mondiale, c’est +8 à +9 °C lors des vagues de chaleur. Avec +2 °C, compter +10 à +12 °C. Les 35 °C d’aujourd’hui ? Demain, ce sera 40 °C si nous ne changeons pas la trajectoire qui revient à injecter l’équivalent de 4 à 5 millions de camions-citernes de CO2 dans l’atmosphère… chaque jour.

70 % des rendements dépendent du ciel

Les anomalies météorologiques, de plus en plus précoces, deviennent la norme. Et ce sont les agriculteurs – ces sentinelles du climat – qui en subissent les premiers contrecoups. Quand le thermomètre s’affole, les blés échaudent, les animaux halètent, et les rendements fondent. 70 % des rendements dépendent du ciel, contre 30 % seulement du travail de l’homme. Une équation implacable même avec les meilleures technologies.

D’où cette question urgente… posée dès 1972 par le rapport Meadows : combien de temps encore allons-nous jouer les apprentis sorciers du climat ?

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