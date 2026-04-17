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Journal Paysan Breton / Élevage / « Être à cheval sur la biosécurité paie »

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2026 04 17 distrivert mb

Dossier technique

« Être à cheval sur la biosécurité paie »

Gaec du Cygne - Sur cet élevage lait - porc, les éleveurs fournissent des combinaisons et des bottes à leurs salariés ainsi qu’à toute personne extérieure qui y entre.

Lecture : 5 min.
Des combinaisons de travail agricole en train de sécher sur un fil devant un tank à lait - Illustration « Être à cheval sur la biosécurité paie »
Au Gaec, tout le monde doit enfiler une tenue fournie sur place avant d'entrer. | © Paysan Breton - T. Dagorn

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