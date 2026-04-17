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Journal Paysan Breton / Département / Ille-et-Vilaine / Observer pour anticiper les problèmes sanitaires

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2026 04 17 distrivert mb

Dossier technique

Observer pour anticiper les problèmes sanitaires

Gaec Coquelin, Poilley (35) - Martine et Philippe Coquelin ont adopté la méthode Obsalim, basée sur l’observation des animaux, pour éviter les problèmes de santé, souvent liés à un déséquilibre des rations.

Lecture : 3 min.
Deux éleveuses dans un bâtiment d'élevage avec des vaches en logette - Illustration Observer pour anticiper les problèmes sanitaires
Martine Coquelin et Marine Lemasson, conseillère Obsalim, observent les signes visibles sur les animaux.

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