S'abonner

Journal Paysan Breton / Agricultureâ€¨biologique / Ã‰levage / Lâ€™ambiance se lit dâ€™abord sur les vaches

publicitÃ©
2026 04 17 distrivert mb

Dossier technique

Lâ€™ambiance se lit dâ€™abord sur les vaches

Lâ€™ambiance dâ€™un bÃ¢timent dâ€™Ã©levage joue un rÃ´le dÃ©terminant sur la santÃ© des animaux. DÃ©cryptage avec Bertrand Fagoo, chef de projet bÃ¢timent Ã  lâ€™Institut de lâ€™Ã©levage.

Lecture : 3 min.
Vaches laitiÃ¨res Holstein dans une stabulation - Illustration Lâ€™ambiance se lit dâ€™abord sur les vaches
Parvenir Ã  une bonne ambiance en bÃ¢timent permet dâ€™avoir des animaux en forme et donc plus rÃ©sistants.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner