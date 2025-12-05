Moins de stress avec le sevrage sur place

Johann Basset sâ€™est installÃ© en 2020 sur la commune de Penguily (22) en reprenant lâ€™Ã©levage de 350 truies naisseur-engraisseur de son beau-pÃ¨re. Lâ€™Ã©leveur vient dâ€™achever la construction dâ€™une maternitÃ©-verraterie neuve avec la sociÃ©tÃ© I-Tek. Il est en conduite de 7 bandes de 44 truies avec sevrage Ã 28 jours. Â« Jâ€™ai dÃ©couvert le principe du sevrage sur place lors dâ€™une porte ouverte et jâ€™ai voulu mettre en place cette technique sur mon Ã©levage. Jâ€™ai profitÃ© de la construction de ma maternitÃ© neuve Ã©quipÃ©e de 4 salles de 44 places pour franchir le pas. Je vais aussi passer en gÃ©nÃ©tique Topigs pour avoir des truies plus autonomes Â», tÃ©moigne le jeune Ã©leveur.

Jâ€™ai un transfert et un lavage de moins

12 Ã 15 porcelets par case

Chaque salle de maternitÃ© est Ã©quipÃ©e de 4 rangÃ©es de 11 cases libertÃ© de 2,7 m sur 2,7 m. Le chauffage est assurÃ© par une grande plaque chauffante de 1,6 m sur 0,5 m avec un capot relevable pour crÃ©er le nid. Lâ€™eau chaude qui circule dans les plaques chauffantes est produite par un systÃ¨me de pompes Ã chaleur. Â« Je sÃ¨vre Ã 28 jours, jâ€™ai juste Ã sortir mes truies ce qui se fait trÃ¨s facilement. Ensuite, je relÃ¨ve les bat-flanc pour passer la case en version PS. Jâ€™ai sevrÃ© ma premiÃ¨re bande le 6 novembre pendant que ma deuxiÃ¨me bande Ã©tait en mise-bas. Jâ€™ai actuellement entre 12 et 15 porcelets par case sur cette premiÃ¨re bande, il y a plus de place que dans un PS classique. Selon la norme Ifip, la taille de ma case en PS me permet dâ€™avoir jusquâ€™Ã 17 cochons de 30 kg Â», prÃ©cise Johann Basset. Le jour du sevrage, les capots des nids sont levÃ©s et la consigne de tempÃ©rature des plaques chauffantes est augmentÃ©e pour assurer rapidement une ambiance autour de 26 Â°C. La tempÃ©rature va Ãªtre progressivement baissÃ©e au fil des jours et le renouvellement dâ€™air par lâ€™augmentation de la ventilation va se faire dans le mÃªme temps.

La case maternitÃ© devient â€¨le PS au moment du sevrage. Case maternitÃ© en position truie bloquÃ©e.

Un gain de 7 Ã 8 jours dâ€™Ã¢ge Ã lâ€™abattage

Les cochons vont rester en PS jsuquâ€™Ã 65 jours dâ€™Ã¢ge. La salle est ensuite lavÃ©e le mardi suivant le transfert pour que les truies puissent rentrer dans la salle de maternitÃ© le mardi une semaine plus tard. Â« Le sevrage sur place me permet de gagner du temps car jâ€™ai un transfert et un lavage de moins puisque la salle de maternitÃ© nâ€™est lavÃ©e quâ€™aprÃ¨s le transfert de PS vers lâ€™engraissement. Jâ€™estime que le sevrage sur place me permet dâ€™Ã©conomiser lâ€™Ã©quivalent dâ€™un salariÃ© Ã mi-temps. Â» Et Claude Cochet, technicien bÃ¢timent I-Tek Solutions dâ€™ajouter : Â« En Ã©vitant le transfert des porcelets, il nâ€™y a pas le choc thermique et psychologique de la sÃ©paration maternelle. Cela diminue aussi les frais vÃ©tÃ©rinaires grÃ¢ce au statut sanitaire qui reste le mÃªme pendant 80 jours. Â» Lâ€™Ã©leveur qui dÃ©couvre ce nouveau systÃ¨me est en phase de rodage. Actuellement, le jour du sevrage, les porcelets ont 2 repas dans lâ€™auge mixte utilisÃ©e aussi par la truie quand elle est en maternitÃ©. Ensuite, lâ€™Ã©leveur va passer Ã 3 puis 4, voire jusquâ€™Ã 6 repas par jour, pour limiter le gaspillage et mettre Ã disposition des porcelets un aliment frais le plus rÃ©guliÃ¨rement possible. Il remarque aussi que les porcelets ont leurs habitudes. Le coin pour faire leurs dÃ©jections Ã©tant dÃ©jÃ dÃ©fini, ils ne vont pas les faire dans lâ€™auge ou dans le bol dâ€™abreuvement, ce qui Ã©tait une crainte. Â« Ce systÃ¨me de sevrage sur place est plus coÃ»teux mais le gain technique va largement le compenser. Nous misons sur un gain de 7 Ã 8 jours dâ€™Ã¢ge Ã lâ€™abattage en Ã©liminant le stress liÃ© au sevrage et changement de bÃ¢timent. Â»

Nicolas Goualan

Lâ€™air viciÃ© passe au travers dâ€™un biofiltre