Journal Paysan Breton / Dossiers / Au cœur des élevages, entre passion et innovation

Au cœur des élevages, entre passion et innovation

Un couple et 2 enfants assis dans un champ avec des vaches autour - Illustration Au cœur des élevages, entre passion et innovation
Dans son dossier spécial Space, Paysan Breton vous emmène au cœur des élevages animés par la génétique bovine. Normandes, Prim’Holstein, Montbéliardes, Brunes, Salers, etc. Nos reportages racontent la passion des concours, les trajectoires d’éleveurs engagés dans la sélection. Porcs, volailles, caprins, veaux de boucherie : toutes les productions sont au rendez-vous de ce magazine, aux côtés des énergies renouvelables et des innovations technologiques qui redessinent l’agriculture d’aujourd’hui.

