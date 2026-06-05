Des idées à semer, des pratiques à partager

Malgré un contexte sanitaire lourd – DNC, MHE et FCO ont compliqué la mobilisation – la Chambre d’agriculture Bretagne a tenu à maintenir les ‘Innov’action 2026’. Thierry Houel, élu en charge de l’opération, salue les treize exploitants qui ont accepté d’ouvrir leurs portes dans le respect de protocoles sanitaires stricts. « Avec cette 18e édition, nous souhaitons remettre les agriculteurs au cœur de leur métier. Car sans agriculteurs, il n’y a pas d’agriculture et de polyculture-élevage en Bretagne », souligne-t-il.

60 % des visiteurs envisagent de changer leurs pratiques après une visite

Si l’innovation reste le fil rouge de l’événement, des trajectoires d’exploitation sont aussi illustrées au sein de ces 13 visites. Installations, conversions bio, recherche d’autonomie, réduction des intrants, diversification, vente directe : l’éventail des pratiques présentées est volontairement large. « Nous souhaitons montrer des solutions concrètes, pour apporter de vraies réponses à tout questionnement, en venant aussi rencontrer les partenaires de l’exploitation qui accueille », précise Thierry Houel.

La transmission d’expérience entre agriculteurs est au cœur du dispositif. Une enquête menée après l’édition 2025 révèle que 60 % des visiteurs envisageaient de faire évoluer leurs pratiques. L’exemple de Thierry Houel, éleveur laitier et porc sur paille à Saint-Carné (22) illustre bien cet effet déclencheur : à la suite d’une des visites l’an passé, il a imposé à son entrepreneur de travaux agricoles d’équiper son matériel d’un enfouisseur lors des épandages. « Il est important de se renseigner ailleurs, d’échanger avec ses pairs avant changer de technique, de faire évoluer son système ou d’engager des investissements importants », insiste l’élu. Le programme 2026 illustre à lui seul la richesse de l’agriculture bretonne : du lait au houblon, des légumes au porc, six systèmes bovins lait côtoient une brasserie paysanne et une plateforme grandes cultures. Une mosaïque qui donne envie de pousser les portes, et de dépasser les 1 800 visiteurs de l’édition précédente.

Carole David

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