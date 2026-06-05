Des idées à semer, des pratiques à partager

Malgré un contexte sanitaire lourd – DNC, MHE et FCO ont compliqué la mobilisation – la Chambre d’agriculture Bretagne a tenu à maintenir les ‘Innov’action 2026’. Thierry Houel, élu en charge de l’opération, salue les treize exploitants qui ont accepté d’ouvrir leurs portes dans le respect de protocoles sanitaires stricts. « Avec cette 18e édition, nous souhaitons remettre les agriculteurs au cœur de leur métier. Car sans agriculteurs, il n’y a pas d’agriculture et de polyculture-élevage en Bretagne », souligne-t-il.
Si l’innovation reste le fil rouge de l’événement, des trajectoires d’exploitation sont aussi illustrées au sein de ces 13 visites. Installations, conversions bio, recherche d’autonomie, réduction des intrants, diversification, vente directe : l’éventail des pratiques présentées est volontairement large. « Nous souhaitons montrer des solutions concrètes, pour apporter de vraies réponses à tout questionnement, en venant aussi rencontrer les partenaires de l’exploitation qui accueille », précise Thierry Houel.
La transmission d’expérience entre agriculteurs est au cœur du dispositif. Une enquête menée après l’édition 2025 révèle que 60 % des visiteurs envisageaient de faire évoluer leurs pratiques. L’exemple de Thierry Houel, éleveur laitier et porc sur paille à Saint-Carné (22) illustre bien cet effet déclencheur : à la suite d’une des visites l’an passé, il a imposé à son entrepreneur de travaux agricoles d’équiper son matériel d’un enfouisseur lors des épandages. « Il est important de se renseigner ailleurs, d’échanger avec ses pairs avant changer de technique, de faire évoluer son système ou d’engager des investissements importants », insiste l’élu. Le programme 2026 illustre à lui seul la richesse de l’agriculture bretonne : du lait au houblon, des légumes au porc, six systèmes bovins lait côtoient une brasserie paysanne et une plateforme grandes cultures. Une mosaïque qui donne envie de pousser les portes, et de dépasser les 1 800 visiteurs de l’édition précédente.
Carole David
13 rendez-vous proposés
1. Fabien Le Roux, EARL Mamm Gozh, Berhet (22). 2 UTH dont 1 salarié, bio depuis 2020, 75 VL, 382 000 L, 85 ha. Système herbager, autonomie céréalière, chaudière bois plaquettes, panneaux solaires. Démo broyage bois.2. Jean-Luc et Baptiste Coent, Gaec Ar Veridy, Cléden-Poher (29). 3 UTH dont 1 salarié, 500 000 L, 120 ha, Réduction du temps de travail (de 20 à 40 heures/semaine). Vaches kiwi, monotraite, pâturage toute l’année en paddocks. Réseau Winter Pat. Atelier analyse de sol.3. Corentin et Jean-Luc Dréan, Gaec des Prairies, Sulniac (56). 3 UTH dont 1 salarié, 850 000 L, 120 ha. Nouveau bâtiment 100 places en 2025, traite TPA, cultures diversifiées (sorgho, méteil, prairies sous couvert), fiches process pour standardiser le travail.4. Martial, Sylvain et Céline Rio, Gaec Rio, Ruffiac (56). 3 associés, 140 VL, 1,46 M L, 150 ha. Intelligence artificielle (AI Herd©) pour suivi du troupeau, robots de traite, pousse fourrage automatique, portage foncier.5. Sandrine et Jacques Valégant, Gaec du Coadic, Arzano (56). 2 associés, 2 salariés permanents, 2 ETP saisonniers, 258 VL, 2,8 M L, 288 ha. 4 robots de traite, stabulation rénovée, trackers solaires, autonomie maximale. 1 week-end d’astreinte sur trois.6. Erwan, Vincent et Killian Le Trouher, Gaec de Coët Niel, Malguenac (56). 3 associés, 100 VL bio, 800 000 L, 6 000 poules, 160 ha. Robotisation complète, pâturage toute l’année, 37 km de haies. Démonstration déchiquetage.7. Pauline JoulaudGuichen (35). 1 UTH, 40 UGB Aubrac, pension équine, 52 ha. Vente directe, bale grazing, bois déchiqueté. Conversion bio.8. Thomas Clivio, Chèvrerie de Kerizac, Locqueltas (56). 2 UTH dont 1 salariée, 300 chèvres à 1 000 L. Bâtiment 2021, traite 2×24, mises bas groupées, génotypage, ration par lot.9. David Labbé, Plourivo (22). 1 UTH, 2 700 m² volailles, 30 ha cultures. IA pour prédiction du poids, détection sonore comportementale. 2 000 m² de photovoltaïque.10. Carole et Jean-Bastien Trubert, Ferme du Châtellier, Pacé (35). 2 associés, 5 salariés, porc Label Rouge, 170 ha. Transformation et vente directe, 75 % d’autonomie alimentaire, tracker solaire, inclusion au travail.11. Romain Maloizel et Richard Fontaine, EARL Le Ménage, Saint-Méloir-des-Ondes (35). 2 associés, 5 salariés, 130 ha bio, légumes et céréales. Travail sur le bilan carbone, sondes irrigation, bineuse à caméra, plantation de haies.12. Nadine et François Prigent, Gaec de Pors Nevez, Lanildut (29). 90 VL, 135 ha. Engagement à réduire les produits phytosanitaires : groupe Dephy depuis 2022. Démonstrations herse-étrille, bineuse caméra, Ecorobotix, pulvérisation localisée guidée par drone.13. Adrien et Caroline Gouret, La Ferme des Caps, Plurien(22) 47 ha, réaménagement d’une stabulation laitière en brasserie paysanne depuis 2025. 10 ha d’orge brassés sur place, 4 gîtes, bar. Ferme pédagogique cet été, whisky en 2028.