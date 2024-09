Le Space, vitrine d’un élevage en évolution

« Le Space trace les sillons de l’avenir en continuant d’attribuer une grande place aux nouvelles générations, à leurs projets et leurs interactions avec les agriculteurs en activité », soulignent les responsables du salon rennais. En particulier, l’Espace pour demain, placera les hommes et femmes travaillant en élevage au centre de ses débats et animations.

Baptisée cette année « Générations Élevage : inventons demain ! », la plate-forme proposera par exemple des conférences ayant pour thèmes la transmission des compétences, la compréhension entre générations… Nouveauté, chaque jour à 15 h, un rendez-vous « transmission – reprise » sera au programme.

Lancé l’an passé, le Tech’Agri Challenge est renouvelé cette année. « Ce concours, initié par BDI, Innozh et le Space, réunit des étudiants des secteurs agricoles mais aussi numériques pour imaginer des solutions techniques répondant à des problématiques agricoles de terrain. Les six solutions développées dans le cadre du concours seront exposées pendant les trois jours du salon. »

Comme le souligne Marcel Denieul, président du Space, « les jeunes sont l’avenir de l’agriculture. Les métiers vont continuer à évoluer, une nouvelle histoire est à construire avec eux. » Depuis 2 ans, la parole leur est donnée dans l’Espace jeunes. Alors que 50 % des agriculteurs vont partir dans les 10 ans, « nous souhaitons valoriser les formations et métiers agricoles et écouter les attentes des jeunes. »

Les Innov’Space, au nombre de 48 cette année sur 117 dossiers déposés, s’intéresseront aussi à l’humain avec des solutions pour la réduction de la pénibilité et la sécurité sanitaire notamment. La préservation de l’environnement et des ressources naturelles est aussi bien représentée dans les produits, services et équipements récompensés par le jury. « Les visiteurs viennent avant tout au Space pour découvrir des nouveautés. » Ils pourront piocher des idées et s’informer en assistant aux conférences, nombreuses cette année encore.

Par ailleurs, la dimension internationale du salon rennais se confirme. « Sur les 1 200 exposants attendus, 1/3 ont leur siège social à l’étranger », souligne Anne-Marie Quéméner, commissaire générale du Space. L’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie notamment sont bien représentés. « L’an passé, 12 000 visiteurs internationaux de plus de 120 pays étaient présents. »

« Une vitrine génétique unique »

Côté génétique, 500 bovins issus de 13 races seront en concours sur les 3 jours. « C’est la Limousine qui sera à l’honneur cette année en races allaitantes avec un Challenge national le mardi 17 septembre. Le jeudi 19, le ring des concours accueillera le renommé Challenge France en Prim’Holstein où 200 animaux seront en lice », détaille Jean-Yves Rissel, responsable des présentations. 200 animaux de 11 races ovines et caprines seront également présentés. 3 races d’ovins seront en concours : Rouge de l’Ouest, Suffolk et Mouton Vendéen.

Agnès Cussonneau