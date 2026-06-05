l’agronomie au service des exploitations

La station d’expérimentation d’Eureden est certifiée BPE (Bonnes pratiques expérimentales). Cette reconnaissance officielle atteste de la rigueur scientifique des travaux menés. Elle assure aux agriculteurs que les références et les résultats issus de l’évaluation des innovations sont pleinement fiables.

Pour piloter cette stratégie de recherche et déployer les protocoles sur le terrain, la coopérative s’appuie sur des moyens humains conséquents. Une équipe pluridisciplinaire composée de trois techniciens d’expérimentation et de six agronomes experts est quotidiennement mobilisée.

Plus de 130 essais par an

Chaque année, l’expérimentation Eureden déploie une capacité d’essais importante, en agriculture conventionnelle comme en biologique. En moyenne, plus de 8 000 micro-parcelles sont suivies, garantissant un haut niveau de réplication statistique.

Eureden déploie depuis des années un réseau d’essais pour proposer des solutions adaptées à chaque exploitation.

Au total, 130 essais sont mis en place annuellement autour de trois piliers essentiels. D’abord, la génétique avec 70 essais (céréales, maïs, fourragère, oléoprotéagineux). Ensuite, la santé végétale avec 40 essais (lutte contre les adventices, maladies et ravageurs) où sont testés des produits chimiques et de biocontrôle. Enfin, la nutrition végétale avec 15 essais (optimisation de la fertilisation et biostimulants). Les experts intègrent également l’agriculture de précision via une quinzaine d’essais dits « géostatiques » sur 100 à 150 hectares pour mesurer l’impact des pratiques à grande échelle.

La proximité pour transférer les innovations

Pour garantir la pertinence locale des résultats face à la diversité des terroirs bretons, le réseau est décentralisé sur trois plateformes principales et une vingtaine de sites, en collaboration avec des agriculteurs partenaires.

Afin d’assurer une diffusion rapide de ces connaissances, le réseau d’essais est complété par plus de 100 vitrines sur le territoire. Ces lieux permettent de présenter directement aux adhérents les nouveautés variétales et techniques. Sur le terrain, six chargés de développement, référents techniques d’Eureden, garantissent un transfert de technologie efficace. Leur mission est d’apporter des données probantes pour guider les agriculteurs vers des systèmes de culture plus performants et résilients.

Philippe Lecuyer / Eureden