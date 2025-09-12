Dynamisme, ambition et passion

« Nous travaillons sur l’exploitation porcine familiale de Plouigneau depuis 2014. Dès 2015, nous avons eu l’opportunité de reprendre ce site d’élevage à Plougonven situé à 12 km. Notre père a effectué sa carrière seul, avec 2 sites cela permettait à chacun de nous de s’exprimer de son côté », expliquent Louis et Victor Colin. Les 2 frères ont présenté leur élevage et la maternité neuve lors d’une porte ouverte organisée avec leur coopérative Evel’Up fin avril. Ils reviennent rapidement sur leur organisation : « Nous sommes 2 co-gérants et nous avons un responsable d’élevage par site. Sur l’élevage de Plougonven, l’équipe est composée de 7 salariés. » 1,7 million d’euros pour la nouvelle maternité Lors de la reprise de cet élevage, les 2 éleveurs ont réalisé avec leur coopérative un business plan avec une vision et une programmation des investissements jusqu’à 2030. « Nous avons construit ce projet avec en fil rouge la cohérence et l’optimisation de l’outil. L’idée était de faire passer l’effectif de 600 à 750 truies, ce qui est atteint aujourd’hui. » Faire passer l’effectif de 600 à 750 truies. Dès 2015, les éleveurs ont investi 600 000 € pour construire la fabrique d’aliment et une unité de stockage. En 2016, ils passent en label rouge et construisent 2 000 places d’engraissement pour un investissement de 700 000 €. L’année suivante, c’est la construction des vestiaires et d’une fosse supplémentaire pour un coût de 300 000 €. « En 2018, nous construisons 624 places d’engraissement pour 250 000 €. Deux ans plus tard, le chantier a été la réfection de la station de traitement de lisier, la création d’un nouveau réacteur et la réalisation d’une lagune de 9 000 m3 pour 400 000 €. En 2022, 450 000 € ont été investis dans la construction de…