Les Bretons au Salon de l’agriculture

Près de 100 éleveurs bretons présenteront des animaux au Salon de l’agriculture à Paris en 2025. Deux élevages, un en lait et l’autre en bovin viande, apportent leur témoignage sur leur génétique et leur participation aux concours. Le dossier apporte aussi des informations sur le nouveau format de Sia’Pro, du 23 au 25 février, et sur les autres rendez-vous dédiés aux professionnels du monde agricole se tenant Porte de Versailles.

Les Bretons à Paris RACES BOVINES Blanc Bleu •22 – Gaec Dubourg. Blonde d’Aquitaine • 22 – Galec de Traou Hoat ; Logiou Gabriel. • 56 – EARL Robin Picard. Bretonne Pie Noir • 29 – Ferme des Plomarc’h. • 35 – Écomusée du Pays de Rennes ; SCEA Le Gros Chêne ; Stéphane Leroux. Brune • 22 – Gaec de Saint-Gildas. • 35 – Philippe Hubert. Jersiaise • 29 – EARL de Penker. Nantaise • 35 – Écomusée du Pays de Rennes. Normande • 22 – SCEA de Saint René. • 35 – Gaec Laval Dreams ; Gaec MPJ Horvais ; Gaec Ferme la Roche aux Fées ; Gaec Delaunay Parigné ; Gaec Jouault ; EARL de Brocéliande ; Gaec Mahouin Grouazel. Parthenaise • 56 – EARL Danet Morel. Pie Rouge • 22 – Pierrick Le Roux ; Jean-Marie Lorans ; Gaec Sud Armor ; Gaec de Saint-Gildas ; Jean-Luc Edy. • 29 – EARL Rannou ; Gaec Pirou ; Michel Rannou ; EARL Jolle ; Gaec du Menhir. • 35 – Gaec Le Perron ; EARL Chevire ; EARL Filatre ; Gaec Ker Saout Ru. • 56 – Gaec Carimalo C M ; Gaec de la Noée ; EARL René Nicolas. Prim’Holstein • 22 – EI Thepault Guy, Mathieu Guillemin ; Gaec de l’Escale ; Gaec Nogre ; Gaec le Druillennec ; Gaec de Coetfrot ; EARL des Blés Noirs. • 29 – Thierry Sevaer ; Gaec du Niven ; Gaec Madec ; Gaec de Kerguelvez ; Gaec de Kreis Ker ; Gaec Toullec, Baillaud Jean ; Gaec Toullec ; EARL Rosec Xavier ; Gaec des Lauriers ; EARL Petton ; Gaec Cabon ; Gaec de Kreis Ker, Elies David ; Gaec de Kreis Ker, Gaec de Feunteun Sané. • 35 – Gaec Pom’Holstein, EARL Lepoint, Q.Serrabassa, Triangle Holstein, Agriber ; Ferme Kob Holstein Dano Julien, EARL de la Courguittier, La Cowpagny ; SCEA Perrigault ; Gaec Karrez ; EARL Élevage Gallais Jean-Yves ; Gaec Cherel ; Julien Dano. • 56 – Olivia Jegouzo ; Patricia Le Gargasson ; Gaec Gregam Holstein ; SCEA Lenz Holstein ; Gaec Monneraye Holstein ; EARL Nicolo, Mathieu Guillemin ; Gaec Samson ; EARL de l’Orangerie, Ferme Blondin ; Jegouzo Olivia, SCEA Le Dorze ; Gaec RBX Holstein RACES ÉQUINES – ASINES Trait Breton • 22 – Rault Jérémy ; Le Mouel Roland. • 29 – Piriou Sébastien ; Philip René ; Le Port Fabien. • 35 – Guérin Maiwen ; Leroux Stéphane ; Trichard Stéphane ; SCEA des Aubriais. • 56 – Le Fur Adrien ; Jaouen Mathieu ; Leray Erwann. Âne du Cotentin • 22 – Pichon. • 35 – Sita Augustin. Trait Poitevin • 29 – Seite Matthieu. RACES OVINES Bleu du Maine • 22 – Christian Rouxel. Roussin • 22 – Gilles Bovyn. RACE PORCINE Porc Blanc de l’Ouest 22 – Le Mercier Séverine. 35 – Écomusée du pays de Rennes ; EARL l’Hirondelle ; Guillaume Victorien.