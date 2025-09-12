Des ramassages plus sereins grâce à une machine d’occasion

Les aviculteurs Jean-Baptiste Le Marchand et Florent Duffros ont acheté en Cuma (voir encadré) une machine de ramassage de poulets Chicken Cat en 2021. « Ce genre d’outil de seconde main n’est pas facile à trouver car c’est un tout petit marché. Il faut trouver une entreprise de ramassage qui renouvelle son matériel », explique le premier qui a eu l’occasion de travailler avec ce type d’équipement lors d’une période d’apprentissage en Mayenne. « Nous avons investi 45 000 € dans cette machine de marque danoise de 70 CV qui avait une quinzaine d’années de service. Un prix à comparer aux 250 000 € que coûte une Chicken Cat neuve de dernière génération de 130 CV et des roues plus grandes mieux adaptées en litières grasses… », poursuit le second. Des machines d’occasion rares sur le marché Les deux Costarmoricains insistent surtout sur l’importance de « savoir bricoler » quand on parie sur ce type d’engin « qui a déjà des heures au compteur ». Pour le coup, eux deux forment une doublette efficace et complémentaire pour gérer l’entretien ou réparer une panne. Avant leur installation, Florent Duffros a été technicien de maintenance et possède des compétences en électricité. Jean-Baptiste Le Marchand, lui, a une expérience de sept ans comme soudeur. « Mieux vaut aussi avoir un bon carnet d’adresses pour trouver des pièces pas chères ou les faire usiner au besoin. » Conditions de travail améliorées « Avec la machine, à trois personnes, nous ramassons 5 500 poulets par heure. À la main, il faut être six pour obtenir le même rendement de chantier », détaille Jean-Baptiste Le Marchand. « Face à l’inflation des coûts de ramassage, nos recettes ne suivent pas sur la valorisation des lots. Ainsi, en mécanisant, nous cherchons à limiter nos charges. » D’autant que…