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Journal Paysan Breton / Dossiers / Les leviers de l’autonomie fourragère

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2026 06 05 distrivert mb

Dossier technique

Les leviers de l’autonomie fourragère

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Un homme devant des rounds d'enrubannage de luzerne - Illustration Les leviers de l’autonomie fourragère
Introduite en 2021 sur l’exploitation, la culture de luzerne couvre aujourd’hui 8 ha et sécurise les stocks tout en améliorant l’autonomie protéique du troupeau laitier  de Frédéric Bellier, éleveur à Rannée (35).

Le changement climatique pousse les agriculteurs et leurs partenaires à trouver des solutions pour conserver de l’autonomie fourragère sur les fermes, voire en gagner. Des témoignages suivent, portant sur le choix des espèces et des variétés, sur des techniques d’implantation plus productives, des manières de conserver les fourrages plus efficaces… La valeur plus que la quantité est aujourd’hui recherchée pour réduire les coûts d’aliments achetés.

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