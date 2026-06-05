Des stocks fourragers variÃ©s et optimisÃ©s

La diversification des espÃ¨ces fourragÃ¨res et lâ€™augmentation des stocks font partie des leviers activÃ©s par Serge et Lionel Dupont, deux frÃ¨res associÃ©s dans le Gaec Les Marais Ã GaÃ«l (35), pour s’adapter aux alÃ©as climatiques. Employant un salariÃ© en CDI, ils produisent plus de 1 million de L de lait et gÃ¨rent un atelier de 25 mÃ¨res blondes dâ€™Aquitaine, avec engraissement total des femelles et des mÃ¢les (JB).

Plus que le rendement, la valeur des fourrages recherchÃ©e

La SAU de 195 ha compte 70 ha de cultures de vente (cÃ©rÃ©ales et colza). Sur ce parcellaire, une dizaine d’hectares sont inondÃ©s tous les ans. Les producteurs produisent 50 ha de maÃ¯s, rÃ©coltÃ©s majoritairement en ensilage. Toutefois, Â« chaque annÃ©e, nous gardons en moyenne 5 ha pour faire du maÃ¯s grain servant Ã l’alimentation des vaches laitiÃ¨res et Ã l’engraissement des bovins. La farine de maÃ¯s est stockÃ©e dans une cellule Ã plat Ã cÃ´tÃ© du tourteau de colza et du tourteau de soja Â», prÃ©sente Serge Dupont.

Stockage Ã plat de la farine de maÃ¯s, du tourteau de colza et du tourteau de soja.

Installation de deux robots

Â« Notre objectif est dâ€™avoir une forte production par vache laitiÃ¨re, obtenue dâ€™abord par des fourrages de haute valeur alimentaire Â», souligne lâ€™Ã©leveur qui est Ã©paulÃ© par son conseiller Eilyps pour la constitution et lâ€™adaptation des rations au fil de la campagne. Â« La production par vache laitiÃ¨re est comprise entre 36 et 40 kg/jour, avec un TP de 33,5 et un TB de 42. Â»

La culture de luzerne, arrivÃ©e il y a 10 ans sur la ferme, a doublÃ© en surface, atteignant dÃ©sormais 10 ha. En parallÃ¨le, Â« l’effectif a Ã©galement augmentÃ©, passant de 65 Ã 90 vaches laitiÃ¨res. Et il va encore s’accroÃ®tre avec l’installation de 2 robots dans la nouvelle stabulation qui sera mise en route cet Ã©tÃ©. Nous visons environ 110 vaches Ã la traite Â».

VariÃ©tÃ©s de luzerne rÃ©sistantes et pÃ©rennes

Dans ce systÃ¨me robotisÃ©, oÃ¹ dans un premier temps le pÃ¢turage sera arrÃªtÃ©, Â« avoir des stocks en quantitÃ© et en qualitÃ© sera encore plus important Â». La luzerne assure une pousse toute l’annÃ©e et affiche 15 Ã 25 % de MAT selon le stade et la coupe. Â« Nous utilisons des semences inoculÃ©es et des variÃ©tÃ©s type nord. Je les sÃ©lectionne plutÃ´t sur leur rÃ©sistance aux maladies et leur pÃ©rennitÃ©, en regardant le site internet Herbe-book. L’implantation se fait gÃ©nÃ©ralement aprÃ¨s une cÃ©rÃ©ale ou un colza, en automne, en association avec du trÃ¨fle qui tapisse le sol afin de limiter les adventices. Â»

Le moins possible de labours

Â« Des parcelles pas trop humides sont sÃ©lectionnÃ©es pour la luzerne qui garde un bon potentiel de production en Ã©tÃ©. Â» DÃ©chaumage et dÃ©compactage prÃ©cÃ¨dent un combinÃ© herse-semoir. Globalement sur l’exploitation, Â« le labour n’est rÃ©alisÃ© que si nÃ©cessaire, pour rÃ©duire les coÃ»ts, conserver la structure des sols, leur capacitÃ© de filtration et dÃ©stabiliser le moins possible la biodiversitÃ©. Â»

Les diffÃ©rents groupes dâ€™animaux sont en ration complÃ¨te mÃ©langÃ©e. Les mÃ¢les blonds d’Aquitaine sont engraissÃ©s sur la ferme.

Les 65 ha de prairies sont en association RGA-trÃ¨fle blanc ou en RGH-trÃ¨fle violet. Â« Pour le RGA Ã©galement, je me rÃ©fÃ¨re au Herbe-book, avec une vigilance sur la remontaison. Par le passÃ©, j’ai tentÃ© d’implanter de la fÃ©tuque mais je n’ai pas trouvÃ© de variÃ©tÃ©s adaptÃ©es Ã nos sols argileux, la valeur alimentaire ne suivait pas. Â» Les prairies sont fauchÃ©es 3 fois par an, avec la constitution d’un silo Ã chaque coupe. Du foin est par ailleurs rÃ©alisÃ©, pour l’alimentation des jeunes animaux et du troupeau allaitant qui va Ã©galement pÃ¢turer.

Analyses rÃ©guliÃ¨res des stocks

Les Ã©leveurs organisent leurs stocks sur une grande plate-forme situÃ©es au cÅ“ur des bÃ¢timents. Les 3/4 de la surface sont en enrobÃ© et 1/4 est bÃ©tonnÃ©. Â« Une zone en sol stabilisÃ© va Ãªtre ajoutÃ©e. Â» Les fourrages sont conservÃ©s dans des silos distincts de diffÃ©rentes hauteurs, permettant dâ€™optimiser la conservation en fonction des saisons. De lâ€™enrubannage est aussi rÃ©alisÃ©. Â« Trois murs maintiennent deux silos couloirs de maÃ¯s qui peuvent Ãªtre ouverts des 2 cÃ´tÃ©s. Â» Des analyses des stocks sont rÃ©alisÃ©es tous les 2 mois et Ã chaque changement de silo.

Des silos de diffÃ©rentes hauteurs sont prÃ©sents sur la ferme.

GrÃ¢ce Ã cette performance sur les fourrages, le troupeau fait partie des mieux placÃ©s de son secteur en MCA (marge sur coÃ»t alimentaire). Â« Pour davantage de rÃ©activitÃ© par rapport aux fenÃªtres mÃ©tÃ©o, nous disposons de notre matÃ©riel pour les semis, les fauches, et d’un andaineur en Cuma. Lâ€™ETA s’occupe des rÃ©coltes Â», note le Bretillien.

AgnÃ¨s Cussonneau

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