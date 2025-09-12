Une bonne ventilation et la brumisation pour rafraîchir les truies

« En mars dernier j’ai mis en route ma maternité liberté neuve équipée de 2 salles de 24 places. Ici les truies sont libres tout le temps, j’ai choisi de ne jamais les bloquer. J’ai aussi décidé d’arrêter de couper les queues et de poursuivre le non-meulage des dents que je pratique déjà depuis plusieurs années. Les cases maternité Aco Funki font 2,7 m x 2,7 m et il ne faut pas plus petit. Ici j’ai 2 couloirs et c’est tout, je voulais un bon accès au nid et à l’auge pour faciliter le travail de l’éleveur », explique cet éleveur de porc du Centre-Morbihan à la tête d’un élevage de 170 truies en système naisseur-engraisseur. La brumisation fait baisser la température de 7 à 10°C Une brumisation plutôt que du cooling Conscient qu’à l’avenir les problématiques de coup de chaleur vont s’accentuer avec des températures dépassant régulièrement les 35 °C lors de certaines journées d’été l’éleveur souhaitait installer un cooling sur son bâtiment. « Finalement, je suis parti sur de la brumisation plutôt que du cooling en suivant les conseils de mon installateur Anthony Courtay, gérant d’Élevagelec. » Et Anthony Courtay de poursuivre : « Le cooling est un système qui nécessite plus d’entretien que la brumisation. De plus l’air qui est rafraîchi à l’entrée de la maternité va se réchauffer en passant dans les combles ; il y a donc moins d’effet fraîcheur dans les salles qu’avec la brumisation. » La brumisation a une capacité à faire baisser la température extérieure de 7 à 10°C dans la salle d’élevage Le 29 juin, il faisait 31°C dehors à 16 h et avec le système combiné ventilation/brumisation il faisait 22,8°C dans la maternité. Mieux maîtriser les circuits d’air Le système de ventilation dans les salles est peu commun mais adapté…