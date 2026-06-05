Terr’Armor : vitrine vivante de l’agriculture costarmoricaine 

Durant deux jours, le site de Loudéac se transforme en une véritable ferme grandeur nature. Jusqu’à près de 500 animaux – bovins, chevaux, ovins – y sont présentés, illustrant la richesse des élevages bretons. Vous pourrez retrouver cette année encore les conseillers et les chargés de clientèle agricole de Groupama Loire Bretagne sur leur stand afin d’échanger sur vos projets. N’oubliez pas de venir tenter votre chance pour tenter de gagner un bon cadeau d’une valeur de 200 € !

Un public en nombre pour assister au concours Prim’Holstein 2025. Le concours Meneurs laitières junior 2025.

Informations pratiques :

• Dates : samedi 13 et dimanche 14 juin ;

• Lieu : Hippodrome de Loudéac, rue de Calouët, 22600 Loudéac ;

• Horaires : de 9 h à 19 h les deux jours ;

• Entrée : gratuite ;

• Restauration : restauration sur place et marché de producteurs.

Le Programme :