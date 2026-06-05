Terr’Armor : vitrine vivante de l’agriculture costarmoricaine 

Durant deux jours, le site de Loudéac se transforme en une véritable ferme grandeur nature. Jusqu’à près de 500 animaux – bovins, chevaux, ovins – y sont présentés, illustrant la richesse des élevages bretons. Vous pourrez retrouver cette année encore les conseillers et les chargés de clientèle agricole de Groupama Loire Bretagne sur leur stand afin d’échanger sur vos projets. N’oubliez pas de venir tenter votre chance pour tenter de gagner un bon cadeau d’une valeur de 200 € !
Informations pratiques :
• Dates : samedi 13 et dimanche 14 juin ;
• Lieu : Hippodrome de Loudéac, rue de Calouët, 22600 Loudéac ;
• Horaires : de 9 h à 19 h les deux jours ;
• Entrée : gratuite ;
• Restauration : restauration sur place et marché de producteurs.
Le Programme :
Samedi 13 juin : • 9 h – Ouverture du salon au public ;• 9 h 30 – 12 h 30 – Concours bovins (races laitières et allaitantes) ;• 10 h – 18 h – Animation continue : marché de producteurs, stands exposants, démonstrations agricoles ;• 10 h 30 et 15 h 30 – Spectacle équestre ;• 11 h – 17 h – Baptêmes de tracteur / simulateur de conduite ;• 14 h – 17 h – Concours de chevaux de trait (dont concours d’étalons) ;• Toute la journée – Animations enfants (poneys, structures gonflables, petit train, ateliers) ;• 19 h – Fermeture du salon.
Dimanche 14 juin : • 9 h – Ouverture du salon• 9 h 30 – 12 h – Concours de chevaux (poulinières et concours cantonaux) ;• 10 h – 18 h – Marché de producteurs, stands, démonstrations de traite et chiens de troupeau ;• 10 h 30 et 15 h 30 – Spectacle équestre ;• 11 h – 17 h – Animations pédagogiques et baptêmes (tracteurs, poneys) ;• 14 h – 17 h – Finales des concours bovins et présentations ;• Toute la journée – Éclosion de poussins, ateliers enfants, animations ludiques ;• 19 h – Clôture du salon.