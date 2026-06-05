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Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / Terr’Armor : vitrine vivante de l’agriculture costarmoricaine 

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Terr’Armor : vitrine vivante de l’agriculture costarmoricaine 

Les 13 et 14 juin 2026, l’hippodrome de Calouët accueillera une nouvelle édition de Terr’Armor, le Salon de l’agriculture des Côtes-d’Armor, désormais bien installé comme un rendez-vous incontournable du Centre-Bretagne. Gratuit et ouvert à tous, l’événement confirme sa vocation : rapprocher le grand public des réalités agricoles locales et valoriser tout un territoire façonné par l’élevage.

Lecture : 1 min.
Une vache Montbéliarde en présentation lors d'un concours bovin - Illustration Terr’Armor : vitrine vivante de l’agriculture costarmoricaine 
Le concours Montbéliard 2025. | © Nam Pesesse

Durant deux jours, le site de Loudéac se transforme en une véritable ferme grandeur nature. Jusqu’à près de 500 animaux – bovins, chevaux, ovins – y sont présentés, illustrant la richesse des élevages bretons. Vous pourrez retrouver cette année encore les conseillers et les chargés de clientèle agricole de Groupama Loire Bretagne sur leur stand afin d’échanger sur vos projets. N’oubliez pas de venir tenter votre chance pour tenter de gagner un bon cadeau d’une valeur de 200 € !

Un public en nombre pour assister au concours Prim’Holstein 2025.
Un public en nombre pour assister au concours Prim’Holstein 2025.
Le concours Meneurs laitières junior 2025.
Le concours Meneurs laitières junior 2025.

Informations pratiques :

• Dates : samedi 13 et dimanche 14 juin ;

• Lieu : Hippodrome de Loudéac, rue de Calouët, 22600 Loudéac ;

• Horaires : de 9 h à 19 h les deux jours ;

• Entrée : gratuite ;

• Restauration : restauration sur place et marché de producteurs.

Le Programme :

Samedi 13 juin : • 9 h – Ouverture du salon au public ;• 9 h 30 – 12 h 30 – Concours bovins (races laitières et allaitantes) ;• 10 h – 18 h – Animation continue : marché de producteurs, stands exposants, démonstrations agricoles ;• 10 h 30 et 15 h 30 – Spectacle équestre ;• 11 h – 17 h – Baptêmes de tracteur / simulateur de conduite ;• 14 h – 17 h – Concours de chevaux de trait (dont concours d’étalons) ;• Toute la journée – Animations enfants (poneys, structures gonflables, petit train, ateliers) ;• 19 h – Fermeture du salon.

Dimanche 14 juin : • 9 h – Ouverture du salon• 9 h 30 – 12 h – Concours de chevaux (poulinières et concours cantonaux) ;• 10 h – 18 h – Marché de producteurs, stands, démonstrations de traite et chiens de troupeau ;• 10 h 30 et 15 h 30 – Spectacle équestre ;• 11 h – 17 h – Animations pédagogiques et baptêmes (tracteurs, poneys) ;• 14 h – 17 h – Finales des concours bovins et présentations ;• Toute la journée – Éclosion de poussins, ateliers enfants, animations ludiques ;• 19 h – Clôture du salon.

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