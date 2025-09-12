Un élevage qui se modernise

À la SCEA de la Raminais, les Montbéliardes sont présentes depuis 1977. « Mon père était intéressé par leur rusticité, leur valeur bouchère et leur TP », raconte Fabrice Renaudin, l’un des quatre associés de l’exploitation. « Il a débuté avec une quarantaine de vaches. » Aujourd’hui, le troupeau compte 120 laitières, dont plus de 90 % sont des Montbéliardes. Elles produisent 1,180 million de litres de lait par an. En parallèle, les agriculteurs engraissent des porcs Label Rouge Opale. Leur bâtiment dispose de 1 000 places à l’engraissement et d’un post-sevrage. L’objectif principal reste le lait Du tandem au robot En mars 2024, Florentin Pichou, 27 ans, et son père Jean-Yves rejoignent Fabrice Renaudin et son frère Samuel sur l’exploitation. Leur arrivée est accompagnée de plusieurs changements. En juin 2025, deux robots Lely A5 remplacent la salle de traite tandem 6 places, en service depuis 1999. « Elle n’était plus adaptée à l’exploitation », souligne le jeune éleveur. « L’astreinte était énorme : 2,5 heures de traite matin et soir. » Globalement, les animaux se sont bien adaptés à la traite robotisée. « La traite en tandem leur avait déjà appris à être confinées dans une case, c’est une expérience assez proche. » Depuis la mise en route des robots, la production a augmenté de 2 à 3 kg par vache et par jour. Le TB a légèrement diminué, passant de 40 à 38. La ration change peu L’arrivée des robots n’a pas entraîné un changement drastique de l’alimentation des vaches. « Le système n’a jamais été très pâturant », expliquent les agriculteurs. « Les animaux pâturaient 2 mois au printemps et 1 mois à l’automne sur des dérobées. » Aujourd’hui, la ration est composée de maïs ensilage (42 kg bruts), d’ensilage d’herbe (8 kg bruts), de luzerne brins…