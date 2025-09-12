Enchères multi-races et Montbéliarde à l’honneur

Mercredi 17 septembre, le ring du Space en verra de toutes les couleurs au fil des défilés des races laitières. La journée débutera par le concours interrégional de la Normande (9 h-12 h 15). La Simmental prendra le relais (12 h 15-13 h 15) dans le cadre d’une confrontation également interrégionale. Puis, ce sera le moment du concours montbéliard. « Du fait du contexte sanitaire, le programme a été modifié », expliquent les organisateurs.

Interrégional montbéliard

« Pour la sécurité des élevages, il a donc été décidé d’annuler l’organisation du concours national Miss Montbéliarde qui devait rassembler exclusivement 68 femelles en cours de première lactation. » Il est remplacé par un Concours interrégional Grand Ouest, sur le même créneau de 13 h 15 à 16 h 45. « La race Montbéliarde reste à l’honneur de ce Space 2025, avec un objectif d’une quarantaine d’animaux présents. »

La journée du mercredi sera clôturée par la Vente Génomic Élite. Est annoncé un catalogue de 23 génisses de haut niveau génétique issues de sept races laitières ou mixtes (Jersiaise, Prim’Holstein, Normande, Pie Rouge, Brune, Montbéliarde et Simmental) et également un lot d’embryons issus de semence sexée.

Vente aux enchères sur site et en ligne

Onze de ces femelles seront présentes sur le salon. Nouveauté, un site de vente en ligne développé en partenariat avec un organisme hollandais, va renforcer la visibilité de l’évènement.

Le catalogue de la vente sera disponible sur le site internet (https:// vente-genomic.space.fr) début septembre et les enchères débuteront en ligne le jeudi 11 septembre à partir de 9 h, avant d’être mises en pause à partir du mardi 16 septembre. La reprise de la vente s’opérera le mercredi 17 septembre à partir de 17 h. « Ce final sera diffusé en livestream sur le site internet avec une possibilité de miser soit sur le ring, soit en ligne. »

La journée du jeudi 18 septembre démarrera par les concours interrégionaux de la Brune (9 h-10 h) et de la Jersiaise (10 h-11 h). L’Interrégional de la Pie Rouge s’intercalera, de 14 h à 15 h, entre les deux parties du Challenge France Prim’Holstein (11 h-19 h 45).

À 20 h, ce sera l’heure du Championnat suprême inter-races laitières.

Télécharger la liste des élevages bretons présélectionnés en multi-races et Montbéliarde au Space 2025