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Journal Paysan Breton / Cultures et agronomie / Cultures fourragères / Un sandwich de couches d’herbe jeune et appétente

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Dossier technique

Un sandwich de couches d’herbe jeune et appétente

Gaec de la Chevalerie, à Chantrigné (53) - Laëtitia et Nicolas Savary portent une attention particulière aux ensilages d’herbe et à la confection des silos. L’objectif est clair : bien conserver une herbe « laitière » récoltée jeune.

Lecture : 4 min.
Un éleveur devant un silo d'ensilage d'herbe - Illustration Un sandwich de couches d’herbe jeune et appétente
Le silo multi-couches de Nicolas Savary a l’odeur de l’herbe fraichement tondue. | © Paysan Breton - T. Dagorn

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