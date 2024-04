Ça tourne ! Les vaches passent devant la caméra

Entre Laurent Bonniot et les caméras, c’est une histoire qui dure depuis plus de deux décennies. La première a été achetée en 2002 et installée dans la stabulation pour surveiller les chaleurs et les vêlages des vaches laitières. « À l’époque, la qualité était médiocre », se souvient l’éleveur. « La caméra était reliée à la télévision du…