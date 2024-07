Vitalité du territoire : Une ambiance agricole positive

Comme partout, le nombre d’agriculteurs est en recul sur la commune du Mené. « Pour autant, la notion d’entraide demeure. Pour les chantiers d’ensilage ou l’achat de matériel en commun, les voisins sont au rendez-vous », note Gaëlle Déria, du Gaec du Quilloury. « Ces liens entre nous sont précieux pour conserver une dynamique favorable à l’élevage et attirer des jeunes. Ils génèrent une ambiance générale positive. » Pour Gildas Aignel, du Gaec des Grands Prés, engagé en transformation laitière, pouvoir se serrer les coudes est indispensable dans une profession exigeante « où l’on ne compte pas ses heures ». À ses yeux, cet élan collectif se mesure aussi dans la vitalité des Cuma du territoire qui sont « porteuses d’entente » en rassemblant « tous les systèmes » (intensifs, herbagers, bio) et toutes les productions : lait, viande, veaux de boucherie, porc, volaille… « Ici, peu importe nos différences, chacun fait son boulot et tout le monde se respecte », abonde Thomas Rouxel, du Gaec des Clôtures.« Tout à moins de 20 minutes »Au-delà des agriculteurs eux-mêmes, toute l’activité agricole du Mené permet de maintenir en place de nombreuses entreprises, tiennent à souligner Gaëtan et Mickaël Déria, du Gaec du Quilloury. « Coopératives, ETA, vendeurs de matériaux et de matériel agricole, garages, concessionnaires, vétérinaires… Nous avons tout ce qui nécessaire à la vie d’une exploitation à moins de 20 minutes en voiture. » Ce tissu économique permet aussi de conserver des écoles et des commerces. « Le socle de l’activité agricole engendre un cercle vertueux dans notre territoire rural », termine Gildas Aignel.Toma DagornUn monde rural bien vivantLe monde agricole est aussi très présent dans l’animation du territoire. Si les agriculteurs de Plessala participent historiquement au comice de Plouguenast, le reste du Mené se donne rendez-vous au comice de…