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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Mission accomplie

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Mission accomplie

CMB Entreprise à mission depuis mai 2022, le Crédit Mutuel Arkéa vient de dévoiler son rapport de mission pour l’exercice 2025. Vérifiés par un organisme tiers indépendant, les résultats présentés témoignent de la volonté du groupe bancaire coopératif de tenir le cap de ses engagements sociaux et environnementaux, au service des territoires et de leurs acteurs.

Lecture : 3 min.
Un chemin abrité des arbres au bord d'une rivère - Illustration Mission accomplie
Le Crédit Mutuel Arkéa se positionne comme un acteur majeur de l’accompagnement des transitions sociétales et environnementales des territoires et de leurs acteurs. | © jmbreizh - stock.adobe.com

De par sa nature de banque coopérative et mutualiste et son métier de financeur de l’économie, le Crédit Mutuel Arkéa joue un rôle central sur le plan économique pour ses clients, mais aussi sur le plan environnemental et social. Première banque française à adopter une « raison d’être » en 2020, le…

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