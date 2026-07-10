Mission accomplie

CMB Entreprise à mission depuis mai 2022, le Crédit Mutuel Arkéa vient de dévoiler son rapport de mission pour l’exercice 2025. Vérifiés par un organisme tiers indépendant, les résultats présentés témoignent de la volonté du groupe bancaire coopératif de tenir le cap de ses engagements sociaux et environnementaux, au service des territoires et de leurs acteurs.