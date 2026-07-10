De par sa nature de banque coopérative et mutualiste et son métier de financeur de l’économie, le Crédit Mutuel Arkéa joue un rôle central sur le plan économique pour ses clients, mais aussi sur le plan environnemental et social. Première banque française à adopter une « raison d’être » en 2020, le…
Mission accomplie
CMB Entreprise à mission depuis mai 2022, le Crédit Mutuel Arkéa vient de dévoiler son rapport de mission pour l’exercice 2025. Vérifiés par un organisme tiers indépendant, les résultats présentés témoignent de la volonté du groupe bancaire coopératif de tenir le cap de ses engagements sociaux et environnementaux, au service des territoires et de leurs acteurs.