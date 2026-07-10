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Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / Une période de record de prix au Mol

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Une période de record de prix au Mol

Entre le mouvement global de décapitalisation et les conséquences passées et à venir des épisodes de FCO, le marché des bovins est particulièrement tendu. Le Mol s’adapte pour attirer des apporteurs, notamment en développant la collecte des animaux.

Lecture : 2 min.
Deux hommes en chemise - Illustration Une période de record de prix au Mol
Dominique Masson et Vincent Lenoir, responsables du Mol. | © Paysan Breton - T. Dagorn

« 2025 peut se résumer à une conjoncture de prix favorable dans un contexte sanitaire à risque », ont démarré Vincent Lenoir et Dominique Masson, respectivement président et directeur du Mol. « Mais la réalité, c’est un manque énorme d’animaux », ont-ils précisé à l’assemblée générale à Lamballe.…

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