« 2025 peut se résumer à une conjoncture de prix favorable dans un contexte sanitaire à risque », ont démarré Vincent Lenoir et Dominique Masson, respectivement président et directeur du Mol. « Mais la réalité, c’est un manque énorme d’animaux », ont-ils précisé à l’assemblée générale à Lamballe.…
Une période de record de prix au Mol
Entre le mouvement global de décapitalisation et les conséquences passées et à venir des épisodes de FCO, le marché des bovins est particulièrement tendu. Le Mol s’adapte pour attirer des apporteurs, notamment en développant la collecte des animaux.