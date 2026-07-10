Un magazine pour vulgariser l’agriculture bretonne

Pourquoi éditer ce magazine « 5 questions sur l’agriculture bretonne » ?

Lorsque nous rencontrons les Bretons dans nos fermes, pendant nos événements sportifs, maritimes ou culturels, ils nous interrogent forcément sur notre métier qu’ils connaissent mal. En fonction de la ville ou de l’actualité, ils s’attardent sur l’environnement ou nos pratiques. Ces questions, beaucoup d’autres personnes se les posent. Nous avons édité ce magazine pour nous adresser au plus grand nombre et leur répondre avec l’expérience du terrain des agriculteurs et le recul des experts. Nous avons revu la charte graphique du magazine pour rendre sa lecture plus attractive. Cela peut aussi servir aux agriculteurs qui peuvent y trouver des réponses quand on les interroge sur des sujets qu’ils ne maîtrisent pas totalement.

Quels sont les sujets traités dans ce numéro ?

Cette année, nous répondons d’abord à deux préoccupations de consommateurs : pourquoi les rayons de certains produits, comme les œufs, sont régulièrement vides et comment sont calculés les prix des aliments. Le grand public reste persuadé que nous passons toute notre vie à la ferme. Nous avons interviewé 4 agriculteurs avec un agenda bien chargé, c’est vrai ! Ils nous expliquent comment ils s’organisent pour aussi passer du temps avec leurs proches ou vivre leurs passions. Avec le quatrième article, nous avons voulu rappeler l’importance de la protection sanitaire de nos élevages. Enfin, nous avons demandé à Serge Zaka un exercice de projection de l’agriculture bretonne dans 100 ans. Avec les canicules que nous avons vécues ces dernières semaines, nos interlocuteurs nous demanderont certainement comment nous avons traversé cette période. L’interview donne des pistes d’adaptation à ces épisodes climatiques extrêmes.

Comment se procurer ce numéro ?