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Journal Paysan Breton / Dossiers / Transmettre et s’installer en porc

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2026 06 26 distrivert mb

Dossier technique

Transmettre et s’installer en porc

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Un homme devant un jolie parterre de fleurs dans un élevage de porc - Illustration Transmettre et s’installer en porc
Jordan Robino a carte blanche dans l'élevage. | © Paysan Breton

Trouver la bonne exploitation, convaincre les banques, bâtir un projet viable et prendre ses marques dans le métier : s’installer en élevage porcin relève souvent d’un véritable parcours du combattant. Pour accompagner les jeunes dans cette étape décisive, les groupements mobilisent aujourd’hui une large palette de services, allant de l’expertise économique au suivi technique. Dans ce dossier, sept jeunes éleveurs témoignent du rôle qu’ont joué ces structures dans la construction de leur projet et leurs premiers pas à la tête de leur exploitation.

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