Décompacteurs : derrière la dent, tout un raisonnement

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Décompacteur, ameublisseur, fissurateur, sous-soleur… Les appellations se multiplient pour désigner une même famille d’outils : les outils à dents conçus pour s’attaquer aux zones compactées du sol. Ces dernières années, les épisodes pluvieux ont mis les sols à rude épreuve, remettant ces outils au cœur des débats. À cela s’ajoute l’augmentation du poids des machines qui accentue inévitablement le tassement.

Mais avant de sortir l’outil du hangar, un passage de décompacteur se prépare. La première étape est incontournable : établir un état des lieux précis de la structure du sol, que ce soit par un profil cultural, un test bêche ou un mini-profil 3D. C’est le seul moyen de localiser la profondeur et l’épaisseur des zones de compaction, afin que les dents travaillent bien en dessous de ces horizons tassés. Gourmand en carburant et en temps, ce type d’intervention doit aussi être raisonné en fonction de la culture à implanter. Les cultures de printemps se montrent généralement plus sensibles à la compaction que les céréales d’hiver, et la profondeur critique varie d’une plante à l’autre.

Ameublisseurs ou fissurateurs : deux logiques de travail

En mettant de côté les sous-soleurs, réservés aux tassements très profonds pouvant descendre jusqu’à 65 cm, on distingue deux grandes familles de décompacteurs selon le type de dent embarqué. Les ameublisseurs sont équipés de dents massives, à la courbure prononcée et souvent pourvues d’ailettes. Leur mode d’action repose sur la fragmentation et l’éclatement, avec un remaniement plus ou moins important des horizons.

Les fissurateurs, eux, s’appuient sur des dents droites et plus fines, avec des pointes à faible angle d’attaque ou décalées. Ils propagent des fissures dans le profil sans en perturber l’organisation du sol. Le mode d’action varie cependant selon la conception de la dent ou de la lame : une dent Actisol travaille exclusivement par percussion, tandis qu’une lame Agrisem ou Demblon privilégie davantage le soulèvement.

La conception des pièces travaillantes va déterminer le profil de l’outil de décompactage : ammeublisseur ou fissurateur.

Cibler les bonnes pièces d’usure

Certains fabricants permettent de choisir différents types de pièces travaillantes sur un même châssis, offrant ainsi la possibilité de configurer l’outil pour de l’ameublissement ou de la fissuration. Ces appareils étant particulièrement exposés à l’usure, la facilité de remplacement des pièces mérite une attention particulière à l’achat. Dans les terres abrasives ou caillouteuses, des versions renforcées peuvent s’imposer.

Le choix dans les châssis et les sécurités

Au-delà des dents, plusieurs éléments distinguent les décompacteurs entre eux. Le type de sécurité, d’abord : boulon de cisaillement, non-stop mécanique ou hydraulique. La configuration du châssis joue également un rôle : monopoutre pour faciliter le travail en combiné, bipoutre ou en V pour garantir une répartition plus homogène du travail et une meilleure tolérance aux résidus. L’écartement entre dents a aussi une influence, tant sur le sol que sur le besoin de puissance. Enfin, le choix du rouleau, lorsque l’outil est utilisé en solo, doit être pensé en amont, non seulement pour le contrôle de la profondeur de travail, mais aussi pour la finition de surface recherchée. À noter également l’essor de fissurateurs légers bi ou tripoutres, conçus pour intervenir à faible profondeur (15-25 cm). Un travail que peuvent aussi réaliser certains outils de pseudo-labour équipés de pointes de fissuration

Michel Portier

Le bon moment pour décompacter