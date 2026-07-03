Relâcher la pression dans les champs

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À la Cuma de l’Urne au Gouët, les deux tracteurs Fendt 826 et 828 sont équipés du système de télégonflage VarioGrip, propre à la marque allemande. « L’option était comprise dans le prix d’achat lorsque nous les avons renouvelés, il y a quatre ou cinq ans », explique Damien Hautière, responsable de…