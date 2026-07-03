S'abonner

Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / Relâcher la pression dans les champs

Dossier technique

Relâcher la pression dans les champs

Cuma de l’Urne au Gouët, à Plédran (22) - La Cuma de l’Urne au Gouët utilise le télégonflage sur deux tracteurs ainsi que des pneus basse pression sur la tonne à lisier. Les adhérents ont noté la différence dans leurs parcelles.

Lecture : 2 min.
Une tonne à lisier - Illustration Relâcher la pression dans les champs
Les pneus de la tonne à lisier sont gonflés à 2,5 bars. | © Paysan Breton
publicité
2026 07 03 caliance pao

À la Cuma de l’Urne au Gouët, les deux tracteurs Fendt 826 et 828 sont équipés du système de télégonflage VarioGrip, propre à la marque allemande. « L’option était comprise dans le prix d’achat lorsque nous les avons renouvelés, il y a quatre ou cinq ans », explique Damien Hautière, responsable de…

Cet article est réservé
aux abonnés numériques

Je m’abonne à partir de 0,99€

Je me connecte

Déjà membre ? Connectez-vous ici
Tags : ,

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner