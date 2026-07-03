À la Cuma de l’Urne au Gouët, les deux tracteurs Fendt 826 et 828 sont équipés du système de télégonflage VarioGrip, propre à la marque allemande. « L’option était comprise dans le prix d’achat lorsque nous les avons renouvelés, il y a quatre ou cinq ans », explique Damien Hautière, responsable de…
Dossier technique
Relâcher la pression dans les champs
Cuma de l’Urne au Gouët, à Plédran (22) - La Cuma de l’Urne au Gouët utilise le télégonflage sur deux tracteurs ainsi que des pneus basse pression sur la tonne à lisier. Les adhérents ont noté la différence dans leurs parcelles.