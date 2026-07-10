Plus de précision pour piloter sa culture

Des essais en productions végétales sont conduits au Gaec de Kermarquer « depuis près de 20 ans. L’exploitation compte 180 ha, 55 vaches laitières et 35 mères allaitantes. Dans la rotation, nous avons beaucoup de céréales à paille, mais aussi du colza, du maïs, des petits pois, des haricots, des potirons et des potimarrons », présentait Nicolas Jan, lors de la journée « Les Rencontres Végétales » organisée par Eureden. Sept ateliers étaient proposés aux visiteurs, en s’appuyant sur des essais au champ expliqués par les experts du pôle agronomique de la coopérative. Impact des couverts végétaux, bonnes pratiques de semis, stratégie face aux maladies ou encore désherbage dans un contexte de graminées résistantes faisaient partie des thématiques abordées. Les ray-grass résistants : « Ce sujet devenu prégnant couvre globalement toute la Bretagne. On ne peut plus miser aujourd’hui uniquement sur la chimie, il faut actionner des leviers comme la rotation, les couverts, le labour occasionnel », détaillait Philippe Lecuyer, responsable du pôle agronomie et développement. « On est à un moment charnière pour lutter contre ces ray-grass. Les messages sont à passer maintenant ». En pleine récolte des céréales, le nettoyage des moissonneuses est aussi une des actions possibles pour éviter la diffusion des graines.

Effet d’une conduite différente sur une même variété

La force de la génétique

Dans les axes de recherche menés par la coopérative, la génétique. « Le levier variétal est le meilleur moyen pour trouver des variétés plus tolérantes ». Anna Desriac, chargée d’expérimentations agronomiques, compare les rendements de blés cultivés dans les années 80 à des variétés modernes, implantées l’année dernière. Quand une céréale affichait 100 q de rendement il y a 45 ans, on arrive à produire 117 q/ha aujourd’hui.

La nuisibilité des maladies baisse grâce aux variétés plus tolérantes

Aussi, la nuisibilité des maladies se fait moins sentir : sur des témoins non protégés par une pulvérisation de fongicide, on perdait « 25 q en moyenne dans les années 80. Cette nuisibilité a été en 2025 de 13 q. Nous constatons qu’il y a également désormais beaucoup plus de régularité dans le comportement des variétés ».

Fanch Paranthoën

Toujours couvrir les besoins en azote