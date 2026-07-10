« De la première réunion plénière en passant par les groupes de travail (ruminants, productions végétales, viandes blanches et œufs), nos organisations ne se sont pas retrouvées dans les constats, ni dans les objectifs de développement des productions, ni même dans la définition de ce qu'est la…
« Désaccord profond » sur la souveraineté alimentaire
Huit organisations refusent de cautionner les conclusions de la Conférence régionale sur la souveraineté alimentaire, défendant agroécologie et démocratie alimentaire.