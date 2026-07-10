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Journal Paysan Breton / Département / Ille-et-Vilaine / « Désaccord profond » sur la souveraineté alimentaire

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« Désaccord profond » sur la souveraineté alimentaire

Huit organisations refusent de cautionner les conclusions de la Conférence régionale sur la souveraineté alimentaire, défendant agroécologie et démocratie alimentaire.

Lecture : 1 min.
un groupe de personne - Illustration « Désaccord profond » sur la souveraineté alimentaire
Les organisations défendent une approche fondée sur l'agroécologie. | © Paysan Breton

« De la première réunion plénière en passant par les groupes de travail (ruminants, productions végétales, viandes blanches et œufs), nos organisations ne se sont pas retrouvées dans les constats, ni dans les objectifs de développement des productions, ni même dans la définition de ce qu'est la…

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