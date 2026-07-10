Moins de production faute de main-d’œuvre

Ils étaient quatre équivalents temps plein en 2022 pour transformer plus de 20 000 litres de lait. Aujourd’hui, Nathalie Nette et Jean-Marc Guégan, les deux associés du Gaec des brebis, élèvent seuls leurs 170 brebis Lacaune et transforment 18 000 litres dans l’année, à Bangor. « Nous faisons près d’une centaine d’heures chacun par semaine, de mars à octobre », indiquent les éleveurs. Les déconvenues avec des salariés ou les exigences parfois étonnantes de certains candidats aux postes proposés les ont incités à réorganiser leur entreprise, pour s’en passer. « Nous avons diminué un peu la production. En parallèle, nous fabriquons plus de fromages de type tomme et moins de yaourts. Nous ne faisons plus que trois marchés au lieu de six et nous avons diminué les livraisons en GMS. Nous avons ouvert une vente à la ferme, pour compenser ». Le rythme de travail est soutenu, jusqu’en fin d’année. « On souffle au mois de novembre même s’il y a toujours un peu d’astreinte, liée à l’élevage. On prend quelques jours de vacances en décembre en recourant au service de remplacement (Sérémor) ».

Les brebis rentrent tous les soirs dans le bâtiment.

Diverses animations à la ferme

La transformation du lait est chronophage. Fromages frais ou affinés, tommes et yaourts sont vendus à la ferme trois jours par semaine, sur trois marchés de l’île et dans un point de vente collectif à Palais, ouvert récemment par des producteurs et des artisans. Quelques restaurants et GMS font partie de la clientèle. Nathalie et Jean-Marc sont les seuls éleveurs de brebis laitières sur Belle-Île. Pour autant, « on ne sent pas seuls », assurent-ils. « Nous avons des contacts réguliers avec la Chambre d’agriculture, avec l’office de tourisme ».

Cet été, nous allons organiser des goûters à la ferme

Trois portes ouvertes ont été organisées pendant les vacances de Pâques. Une trentaine de visiteurs à chacune d’entre elles. « Cet été, nous allons organiser des goûters à la ferme. Il nous faut encore aménager un peu les abords pour accueillir les touristes ». Des animations qui permettent d’augmenter les ventes de fromages, en direct, à la ferme. « C’est aussi un moyen de recréer du lien avec le grand public qui est de plus en plus éloigné des réalités de la vie à la campagne ». Dès l’automne prochain, les deux passionnés projettent de créer un nouvel événement sur la ferme, « ce n’est pas encore très précis, mais ça se précise ». Une preuve supplémentaire de leur volonté de partager.

Bernard Laurent

Un troupeau venu de l’Aveyron

En 2017, Nathalie Nette et Jean-Marc Guégan accueillaient leurs premières brebis laitières dans leur ferme de Bangor. Quatre-vingt-dix brebis de la race Lacaune, venues de l’Aveyron. Certaines d’entre elles prennent une retraite bien méritée dans le parc de la résidence des anciens de Belle-île. « C’est mon premier troupeau, je ne pouvais pas m’en séparer », confie Nathalie. Jean-Marc Guégan élevait auparavant deux cent cinquante brebis de race locale pour la production bouchère.

Du millet en période estivale