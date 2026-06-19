Concentré de génétique

Si petites et renfermant pourtant une quantité impressionnante d’informations… les graines sont à l’origine de nombreuses cultures. La recherche les rend pour vigoureuses, les producteurs et les entreprises savent les utiliser pour exprimer tout ce potentiel caché dans les semences. Dans ce dossier, des témoignages de producteurs de plants expliquent toutes les précautions qu’ils prennent avec ces graines, des maraîchers font part de leurs expériences, en sélectionnant le bon matériel pour bien faire germer ou en cultivant eux-mêmes leurs porte-graines.