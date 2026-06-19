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Journal Paysan Breton / Dossiers / Concentré de génétique

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2026 06 12 distrivert mb

Dossier technique

Concentré de génétique

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Un homme entrain de remplir un semoir attelé à un tracteur dans un champ - Illustration Concentré de génétique
À Paimpol (22), la Ferme de Boutoul s’est équipée d’un semoir mécanique simple, doté d’une soufflerie pour déposer les graines dans le sillon et de roues plombeuses qui améliorent le contact sol-graine. (Sur la photo : Aubin Le Chevert, un des associés).

Si petites et renfermant pourtant une quantité impressionnante d’informations… les graines sont à l’origine de nombreuses cultures. La recherche les rend pour vigoureuses, les producteurs et les entreprises savent les utiliser pour exprimer tout ce potentiel caché dans les semences. Dans ce dossier, des témoignages de producteurs de plants expliquent toutes les précautions qu’ils prennent avec ces graines, des maraîchers font part de leurs expériences, en sélectionnant le bon matériel pour bien faire germer ou en cultivant eux-mêmes leurs porte-graines.

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