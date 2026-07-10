Robustesse et résilience

C’est l’été. Le moment de se poser, mais aussi de s’interroger sur ces mots qui nous submergent, pas toujours justes. Cette semaine, visite à un couple mal assorti : résilience et robustesse.

J’avoue une méfiance envers le premier. On l’a beaucoup servi aux éleveurs laitiers : ils sont résilients, disait-on. Traduction : ils encaissent, font le dos rond, tiennent avec peu. Le mot revient avec le changement climatique. Là encore, il sonne parfois comme une invitation à s’arranger avec ce qui arrive.

Or, ce n’est pas seulement de résilience dont nous avons besoin. C’est de robustesse. Mais pas d’une robustesse de citadelle assiégée. Plutôt celle inspirée du vivant, plus fine, plus souple. Le mot vient d’ailleurs de la nature. Plus exactement de robur, le chêne. L’arbre qui tient dans le vent, les gelées, les sécheresses. Mais s’il tient, ce n’est pas parce qu’il mise tout sur la puissance. Il tient parce qu’il additionne des petits plus : réserves, protections, lenteur et détours.

Chercher la performance maximale partout, tout le temps, fragilise

Le biologiste Olivier Hamant le rappelle : un système robuste reste fiable malgré les fluctuations. Le vivant n’est pas optimisé pour battre des records ; il est organisé pour durer. La photosynthèse, par exemple, affiche un rendement très faible sur l’année. Une contre-performance ? Plutôt une marge de sécurité. Les feuilles ne cherchent pas seulement à produire au maximum. Elles protègent aussi l’arbre. En situation de sécheresse, le chêne ferme même ses stomates. Il sacrifie du rendement pour préserver l’essentiel. Rien d’héroïque. Juste une stratégie patiente, faite d’ajustements modestes.

De quoi inspirer l’agriculture. Chercher la performance maximale partout, tout le temps, fragilise. La robustesse accepte les marges, les redondances et les sécurités. Elle n’est pas un renoncement. Elle est une manière de durer. De tenir debout, non par raideur, mais par intelligence.