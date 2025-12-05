Dedans ou dehors, les porcelets se promènent et poussent

« Comme les choses fonctionnent bien en maternité, nous sevrons à 28 jours des cochons assez lourds : le poids moyen est de 8,5 kg », explique Pierre Morfouace qui mise, à Plestan (22), sur le concept alternatif Physior. Pour l’entrée en post-sevrage, les porcelets sont allotés par taille afin d’être conduits en groupe homogène de 22 par case. Grâce à une balance sur roulettes (développée par RV Biotech), les animaux de chaque case sont pesés collectivement à l’entrée et à la sortie des PS. Pierre Morfouace, éleveur à Plestan, et les salariés Noémie Struder et Jules Chatton La balance sur roulettes permet de peser les animaux d’une case à l’entrée et à la sortie de PS. Aliment frais à l’intérieur Côté logement, c’est le principe de Physior, les cochons profitent de deux espaces distincts, dedans et dehors, pour une surface totale disponible de 0,7 m2 par individu. À l’intérieur, ils disposent d’une niche chauffée avec paille et de nourrisseurs. De petits couloirs permettent d’accéder à ces derniers qui sont visés tous les matins. « Grâce au logiciel, on sait ce qui a été distribué la veille. Même si la distribution est ad libitum, on surveille la consommation de près et on ajuste l’apport via le logiciel. L’important est que les cochons aient toujours de l’aliment frais », rapporte l’éleveur. En post-sevrage, quatre formules sont distribuées : un 1er âge de 8 à 13 kg de poids vif, un 2e âge de 13 à 25 kg, un nourrain de 25 à 30 kg, et enfin l’aliment distribué en engraissement à partir de 30 kg. Les transitions sont gérées de manière automatique par le logiciel du système d’alimentation multiphase Spotmix (Schauer Agrotronic). « Le passage du 1er âge au 2e âge se fait progressivement sur trois jours. Les autres transitions durent…