Le risque de caudophagie se concentre en PS

Depuis plusieurs années, l’équipe porc de la Chambre d’agriculture de Bretagne travaille sur la thématique de la caudectomie afin d’éviter la caudophagie qui est une problématique multifactorielle. « Sur la ferme expérimentale porcine de Crécom à Saint-Nicolas-du-Pélem (22), durant toute l’année 2023, nous n’avons pas coupé les queues des porcelets. Nous avons constaté que c’est en post-sevrage que le risque de caudophagie se concentre. Si on réussit à passer les cochons en engraissement sans morsures, une partie du challenge est gagnée », résume Yannick Ramonet, référent bien-être de l’équipe porc de la Chambre d’agriculture de Bretagne. C’est en post-sevrage que le risque de caudophagie se concentre Rechercher des signes d’alerte précoce Les cochons vont se mordre par agression ou simplement en lien avec l’expression naturelle qui les pousse à mâcher ou à fouir. Juste après le sevrage, les porcelets cherchent à téter. Ce comportement peut se traduire par de petites plaies qui peuvent dégénérer rapidement en cas de présence de sang. À ce stade, il est plus compliqué de trouver une solution. « Nos observations nous ont conduits à rechercher des signes d’alerte précoce en PS. Un critère qui est largement ressorti est la position de la queue. Lorsqu’elle est plaquée plutôt qu’en tire-bouchon, c’est un signe d’alerte précoce. Cela veut dire que l’on se situe à un stade prélésionnel », indique Yannick Ramonet. La stratégie est alors d’enrichir le milieu avec des objets manipulables en caoutchouc positionnés au sol ou suspendus au plafond. Il existe aussi des objets en bois, des cordelettes en coton ou de la paille de lin broyée si le sol est adapté. « Distribuer des matériaux manipulables à un stade précoce permet de détourner les porcs de la queue de leurs congénères. L’idéal est de renouveler et changer régulièrement de type de matériaux. » Isoler…