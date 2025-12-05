Post-sevrage: une période clé de l’élevage

Le post-sevrage est une période clé de l’élevage de porc. Il est important de limiter le stress lors du sevrage c’est pour cela que des solutions de sevrage sur place en maternité commencent à arriver chez les éleveurs. Le succès repose aussi sur la maîtrise de la transition alimentaire et du matériel spécifique permet de gérer de façon automatisé une alimentation multiphase. L’ambiance dans les salles d’élevage est aussi primordiale pour que les porcelets se sentent bien et de nouveaux modes de chauffage ou des systèmes d’échangeur permettent d’améliorer l’ambiance. Le suivi régulier du poids des porcelets est un levier pour agir précocement et détecter d’éventuels problèmes. Certains éleveurs explorent aussi de nouveaux logements en PS comme l’accès à des courettes extérieures. Enfin des essais cherchent à trouver des solutions pour produire localement des protéines pour l’alimentation des porcs ou pour limiter la caudophagie en PS.