S'abonner

Journal Paysan Breton / Dossiers / Post-sevrage: une période clé de l’élevage

publicité
2025 11 24 intervet mb

Dossier technique

Post-sevrage: une période clé de l’élevage

Lecture : 0 min.
Un homme dans un bâtiment d'élevage de porcs avec des porcelets en cases maternité - Illustration Post-sevrage: une période clé de l’élevage
Johann Basset, éleveur de porc à Penguily (22).

Le post-sevrage est une période clé de l’élevage de porc. Il est important de limiter le stress lors du sevrage c’est pour cela que des solutions de sevrage sur place en maternité commencent à arriver chez les éleveurs. Le succès repose aussi sur la maîtrise de la transition alimentaire et du matériel spécifique permet de gérer de façon automatisé une alimentation multiphase. L’ambiance dans les salles d’élevage est aussi primordiale pour que les porcelets se sentent bien et de nouveaux modes de chauffage ou des systèmes d’échangeur permettent d’améliorer l’ambiance. Le suivi régulier du poids des porcelets est un levier pour agir précocement et détecter d’éventuels problèmes. Certains éleveurs explorent aussi de nouveaux logements en PS comme l’accès à des courettes extérieures. Enfin des essais cherchent à trouver des solutions pour produire localement des protéines pour l’alimentation des porcs ou pour limiter la caudophagie en PS.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner