Un équipement qui pèse dans la balance

« Dès l’entrée dans le bâtiment post-sevrage, tous les animaux sont pesés », introduit Sébastien Direr, responsable de l’atelier post-sevrage sur l’élevage de David Riou, à Plouvorn (29). Ainsi, « il n’y a pas de porcelets chétifs parmi des sujets plus gros ». Cette pesée est facilitée par 3 bascules disposées dans les couloirs de circulation. Un outil simple qui fait gagner du temps et qui améliore les performances.

Alimentation à la carte

Au sevrage, le transfert entre la maternité et le post-sevrage se fait par ordre de poids dégressif. Quatre salles par bande sont dédiées pour un sevrage de 900 porcelets : les très lourds, les lourds, les moyens puis les petits, pour que la distribution de l’alimentation soit adaptée au poids de chacun. Afin de favoriser la consommation dès les premiers jours, un Maxitolva d’une circonférence de 1,20 m est ajouté dans la case les dix premiers jours. « Il est très important dans ces premiers jours d’avoir 8 cm de linéaire par porcelet, pour que les animaux les plus petits aient tout de même accès à l’aliment », fait observer Hervé Pelleau, responsable pôle élevage et production chez Evel’up.

Peser tous les animaux évite d’accentuer les écarts de poids

Trois classes ressortent au niveau du pilotage de l’alimentation : les porcelets de moins de 4,5 kg reçoivent un aliment starter pendant 7 jours, puis après 2 jours de transition un aliment 1er âge, jusqu’à un âge de 47 jours. La case passe alors en aliment 2e âge, puis est terminée au nourrain à 68 jours d’âge. Les porcs qui pèsent entre 4,5 et 5,5 kg suivent ce même plan, à la différence que le starter dure 4 jours. Ces animaux passeront au nourrain à l’âge de 65 jours. Pour les plus lourds sujets (de plus de 5,5 kg), ce plan d’alimentation est encore raccourci (2 jours de starter, 17 jours de 1er âge, 19 jours de 2e âge et le nourrain à 61 jours d’âge).

Au démarrage, « l’alimentation est distribuée à la main, 3 fois par jour. Sous 3 jours, cette alimentation est automatisée, sauf pour les porcelets plus petits qui attendent encore une semaine », précise Sébastien Direr. Cette conduite rigoureuse « est une adaptation du coût alimentaire : si tous les porcelets, petits ou gros, sont nourris de la même façon, ou si l’on se trompe de 500 grammes d’aliment ou d’un jour dans les transitions, c’est rapidement 1 € par porc de perdu », chiffre le responsable de la coopérative.

3 bascules pour 16 salles

« Ici, 100 % des cochons sont pesés à l’entrée, à 42 jours d’âge et en sortie de PS. 95 % des élevages n’ont qu’un seul système de balance, sur cet élevage il y en a 3 dans ce bâtiment. Ces 3 bascules permettent de vérifier le niveau de performance, on repère de suite si les croissances sont bonnes, sans attendre la GTE », estime Hervé Pelleau.

D’autre part, Sébastien Direr précise que la pesée intermédiaire permet d’être plus précis sur le passage au 2e âge pour les porcelets moyens et petits. « Nous avons une courbe d’alimentation théorique mais que nous adaptons en fonction de la pesée à 42 jours ». Trois-quarts d’heure suffisent pour peser toute la bande, « c’est assez rapide car les bascules sont bien disposées dans le bâtiment et rien ne traîne dans les couloirs ». Adapter l’aliment au poids de l’animal « ne rattrape pas la croissance : un petit cochon restera petit. Mais on évite d’accentuer les écarts ».

Par rapport au poids de sevrage, Hervé Pelleau donne pour objectif d’obtenir un ratio de « 1,92 en poids à 42 jours : un porcelet de 5 kg devra au minimum atteindre 9,6 kg 42 jours après le sevrage. Ce ratio de 1,92 peut aussi servir aux éleveurs qui ne pèsent pas régulièrement ou qui ne pèsent que quelques cases. Il sert également à vérifier ses performances : si le ratio de poids sevrage/ 42 jours d’âge est de 1,7, il y a un problème. Ce repère est une moyenne, le ratio peut être au cas par cas de 1,6 ou de 2,5. Mais il s’agit ici non pas de prendre un cas précis, mais de piloter dans la globalité ».

À l’âge de 64 jours, les porcs les plus lourds partent en engraissement. Ils sont suivis des plus légers 7 jours plus tard.

Le circuit d’eau est systématiquement purgé avant l’arrivé des animaux.

Chasser les eaux stagnantes

Avant de rentrer en salles de post-sevrage, les locaux sont « lavés le mercredi précédent, puis mis en chauffe le lundi, pour que l’ambiance soit bien sèche et chaude ». Sébastien Direr purge à chaque fois le circuit d’alimentation en eau en bout de réseau ainsi que les descentes des abreuvoirs, afin de chasser l’eau stagnante. Concernant le chauffage, la puissance des appareils (alimentés par une pompe à chaleur avec une consigne d’eau de 48 °C) est calculée en fonction de la taille de la salle, deux aérothermes pour les salles doubles et un pour les salles simples.

Fanch Paranthoën

Repères : Élevage naisseur-engraisseur de 640 truies ; 22 000 charcutiers vendus par an ; 4,5 salariés ; Sevrage à 21 jours ; Conduite en 10 bandes ; Génétique femelle Topigs : TN 70 ; Génétique mâle : Tempo ; 95 ha de cultures entièrement délégués à une entreprise de travaux agricoles.

Le coût de la pesée