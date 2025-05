Des cochons dehors et des GTE à la hauteur

L’EARL de la Maison Neuve à Plestan (22) est un site pilote du concept Physior du Gouessant. Un modèle d’atelier porcin conciliant attentes sociétales et bien-être animal, a rappelé Christelle Houdard, directrice adjointe du groupe, lors d’une visite après quatre ans de fonctionnement. Pierre Morfouace, l’éleveur, raconte : « Mon ancien parc était en bout de course. J’allais arrêter la production. Ce projet innovant m’a remotivé. » Avec la coopérative, il a voyagé en Autriche, Allemagne, Suisse et Danemark pour s’inspirer. « Nous sommes partis d’une page blanche. » La construction des bâtiments a débuté en février 2020. Les cochons y sont entrés fin 2021 et les premiers charcutiers ont été vendus en 2022.

Pierre Morfouace et ses salariés Noémie Studer et Jules Chatton (son neveu et futur repreneur) Les bâtiments sont séparés par des espaces enherbés de 10 m de large.

Dehors au premier âge

Cet atelier de production (265 truies en sept bandes, sevrage à 28 jours) en conditions réelles est aussi un outil pour mener des études grâce à des équipements de suivi développés avec Asserva et l’Ifip. « À l’intérieur, le couchage est sur sol béton plein avec apport journalier de paille servant d’objet manipulable. Les animaux ont accès à une courette au grand air et à la lumière naturelle. Ils font très majoritairement leurs déjections dans cette zone de vie », détaille Sophie Ambrois, responsable technique au Gouessant. À tous les stades physiologiques, les animaux sortent. « Des cases sentinelles sont bardées de capteurs pour appréhender leur comportement. Les animaux sont pesés à chaque passage à l’alimentateur, l’aliment consommé est mesuré… » Grâce aux puces RFID posées à chaque porcelet, on sait que « les animaux passent en moyenne la moitié du temps dehors ». Cela varie avec la météo et le tempérament de chaque individu.

Nous passons plus de temps dehors

De nombreux ajustements ont été nécessaires. « En maternité, nous avons testé la paille courte, puis la paille longue, avant de revenir à la courte », illustre Pierre Morfouace. « Nous travaillons sur de petites quantités : 125 à 150 t de paille par an. » Les charcutiers, eux, ont de la paille longue avec laquelle ils jouent. « Sans coupe de queue, il y a eu un gros travail d’ajustement et de compréhension sur les épisodes de morsures avec des relevés toutes les semaines », reprend Mathilde Radek, responsable Innovation au Gouessant. « Aujourd’hui, les cas sont anecdotiques : en fin d’engraissement, moins de 2,5 % des animaux sont concernés grâce à l’œil fin des éleveurs, à des tests d’objets manipulables… »

Il y a très peu de contention. La mise bas intervient en liberté. « Il faut une approche plus animalière. Passer du temps avec les cochettes pour les apprivoiser afin d’intervenir ensuite facilement autour de la mise bas », explique Noémie Studer, salariée de l’élevage.

Des cases sentinelles sont équipées de capteurs et d’outils de mesure pour suivre précisément le comportement et les performances des animaux. Grand confort pour les truies gestantes Truie à l’abreuvement dans la courette.

Automatisation

« Ce système où les animaux passent du dedans au dehors réclame davantage d’observation. À l’arrivée, le bien-être animal amélioré induit notre bien-être d’opérateur. Nous passons aussi davantage de temps dehors. » Tout est fonctionnel (marche en avant) et l’alimentation automatisée, poursuit Pierre Morfouace. « Nous portons très peu de charge. Plus aucun aliment n’est apporté à la main. »

Toma Dagorn

Truie à l’abreuvement dans la courette. Le matériel Shauer Agrotronic permet de dépoussiérer et de broyer la paille. Pierre Morfouace montre la paille broyée et dépoussiérée qui est apportée tous les jours en maternité. Alimentation automatisée et paille à disposition pour la truie gestante. L’élevage équipé de nombreux capteurs et d’une alimentation automatisée va servir à mener des essais d’aliments notamment. L’éleveur Pierre Morfouace accompagné de sa salariée Noémie Studer et de Mathilde Radek et Christelle Houdard de la coopérative Le Gouessant.

Des GTE à la hauteur