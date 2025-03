Des porcelets nombreux et lourds dÃ¨s leur naissance

« Les nouvelles cochettes ont la capacité à sevrer plus de porcelets. Les cochons sont très homogènes », remarque Cyril Jaglin, installé avec son frère David à Saint-Gilles-Vieux-Marché (22). L’élevage utilise depuis des décennies la génétique développée par PIC, les parents des éleveurs étant multiplicateurs dans les années 80. Depuis peu, le site utilise les truies Camborough nouvelle génération, « qui nous ont fait passer de 12 à 14 porcelets sevrés, même 15 à 16 sur les primipares ». Le sevrage est à 4 semaines, pour un poids moyen de 7,5 kg/animal. Les Costarmoricains bénéficient de cette évolution génétique en avant-première, « PIC vient de mettre en place de nouveaux sites de multiplication en France pour accroitre la disponibilité de ces cochettes dès 2026 », indique Benoît Cail, conseiller génétique pour la société, qui annonce des niveaux de productivité hauts, « supérieurs à 35 porcelets/truie et par an. Ces bons résultats sont aussi accompagnés par le taux de réussite des inséminations, la fertilité en 1reIA est de 97 %. Cette truie est prolifique », selon le conseiller, et Cyril Jaglin de confirmer que « nous n’avons pas de retours ». Dans les critères de sélection de cette nouvelle Camborough, l’accent est mis à plus de 50 % sur la robustesse de la truie et des porcelets (poids de naissance, pertes sous la mère inférieures à 8 %…). Les autres caractères recherchés sont l’autonomie de la truie, la croissance et l’indice de consommation, puis la carcasse. Les truies de l’exploitation sont inséminées, avec le verrat PIC410, « également très robuste ». La génétique au service du climat Dans la conduite des animaux, Cyril et David Jaglin apprécient cette truie « très agréable, douce, qui ne bouge pas pendant les soins, qui serait très adaptée aux maternités liberté. Nous avons également constaté…