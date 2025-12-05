Un échangeur d’air naturel et structurel

Construit en 2017, le post sevrage comprend deux salles de 300 places. Toutes les 8 semaines, l’éleveur reçoit un lot de 620 porcelets de 7 kg de moyenne en provenance d’une maternité collective de 800 truies, appartenant à 3 associés. « Je voulais un échangeur d’air pour limiter la consommation d’énergie », indique Éric Le Texier. « J’avais visité un élevage avec une ventilation centralisée et j’ai adapté le système, avec mon conseiller bâtiment ». Pas d’installation classique avec un caisson échangeur air-air à flux croisés. Seulement trois gaines superposées, au centre du bâtiment et des deux salles. Celle du dessous, en béton, collecte l’air vicié et chaud des salles (trappes en dessous des caillebotis). Cette gaine chauffe naturellement celle du dessus (séparation en béton) qui communique avec la gaine bien isolée installée dans les combles. L’air ainsi préchauffé entre dans les salles par des trappes situées en dessous du plafond. « Le gain de température atteint 6°C en hiver. L’avantage du système c’est qu’il est simple et durable car il n’y a aucun équipement susceptible de mal vieillir. Le principe est dans la structure même du bâtiment ».

Des volets sur les fenêtres

La nuit avant la réception des porcelets, les salles sont chauffées (chauffage au gaz, installé dans la gaine centrale et trappes communiquant avec les salles), puis ensuite pendant une quinzaine de jours, en période hivernale. Les consignes sont de 28° C à l’arrivée et de 24 °C à la sortie. Les fenêtres des salles sont équipées de volets inclinés. « Je les place de fin mai à septembre pour éviter les coups de chaleur, même si le bâtiment est orienté est-ouest ». Les porcelets sont vaccinés mycoplasme-SDRP et allotés par poids à l’arrivée. « Je les fais entrer dans un chariot surélevé d’une trentaine de centimètres, placé dans le couloir des salles, pour effectuer l’opération ».

Dans la gaine intermédiaire, traversée par la cheminée d’extraction de l’air vicié. Au plafond, l’air préchauffé entre dans la gaine des combles. Cette gaine intermédiaire peut être fermée en été. Dans les salles, les trappes d’entrée d’air (de la gaine des combles) et la trappe du chauffage.

Une vanne de purge dans chaque salle

L’alimentation, à sec, prévoit la distribution d’un 1er âge jusqu’à 14 kg de poids, d’un 2e âge jusqu’à 22 kg puis d’un nourrain, avant le transfert en engraissement, autour de 35 kg. « Dans les premiers jours, je peux distribuer une bouillie dans des augettes si je vois que certains porcelets décrochent ». L’eau de boisson, pompée dans un puits de surface, est acidifiée pendant les deux premières semaines pour sécuriser le transit digestif. Une vanne, placée en bout de circuit dans chaque salle, permet de purger le réseau. Tous les deux lots, la tuyauterie est nettoyée pour enlever le biofilm (produit décapant). En fin de bande, les salles sont trempées automatiquement. « Je lave d’abord dans un sens puis j’applique un détergent avant de laver dans l’autre sens pour bien nettoyer les caillebotis plastique. Après, je désinfecte ».

148 jours sevrage-vente