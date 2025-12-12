Des solutions de terrain

Les solutions qui gravitent autour de la culture du maïs semblent infinies. Pour mener à bien ces plantes récoltées en fourrage ou en grain, agriculteurs et entreprises spécialisées regorgent d’ingéniosité pour trouver des solutions concernant la récolte, la conservation, la préservation de la qualité. En témoignent ce répulsif qui dégoûte les étourneaux du maïs, cet entrepreneur qui enrubanne son ensilage, ou encore cet agriculteur qui produit lui-même des appâts contre les choucas des tours et les sangliers. Autant de retours d’expérience de terrain à retrouver dans ce dossier.