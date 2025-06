Bâtir un avenir plus résilient et durable

On entend beaucoup parler de RSE depuis quelques temps, mais qu’est-ce que c’est ? Il s’agit de la responsabilité sociétale des entreprises. S’engager dans une démarche de RSE peut être pertinent pour se fixer une trajectoire durable et responsable, tout en intégrant des préoccupations sociales et environnementales à ses activités. Objectif visé : établir une démarche RSE globale sur son exploitation revient à mettre en œuvre des stratégies gagnantes pour être plus résilient demain. Toutes les entreprises, y compris les exploitations agricoles, peuvent s’engager dans cette démarche. Cela prend d’autant plus de sens dans le contexte actuel marqué par des défis économiques (comme la gestion des charges et des intrants), sociaux (pénurie de main-d’œuvre et transmission des exploitations) et environnementaux, sans oublier l’importance croissante des attentes des consommateurs. Tous les secteurs d’activité s’y sont engagés, à l’aide de grands plans stratégiques. Alors, en tant qu’agriculteur, quelle est votre stratégie pour les 5, 10, 15 ans à venir ? L’agriculture et le maillon production n’a rien de vraiment clairement défini. La démarche est souvent dictée par les acheteurs. Pourtant, la RSE on l’applique aussi en agriculture, sans l’écrire ! Les diverses démarches de progrès ont déjà permis de mettre en place des actions qui sont multiples et variées : voici quelques points à privilégier autour de témoignages d’agriculteurs bretons.